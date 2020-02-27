Телевизор и интернет сошлись в битве за умы белорусов

Источник материала: Ежедневник

Уже скоро больше белорусов будут узнавать новости из интернета, чем по телевизору. Но это не означает, что общество становится неуязвимым к пропаганде.

Опрос Pact показал, что ситуация с медиаграмотностью остается сложной – люди не замечают, насколько влиятельны в стране российские СМИ, и редко перепроверяют новости, которые потребляют.

Thinktanks.by опубликовал новую аналитическую записку по итогам национального репрезентативного опроса об отношении белорусов к реформам, социальному контракту, внешней политике, гендерной проблематике, гражданскому обществу, медиа и роли государства. Опрос проводился в августе-сентябре 2019 года.

Основные выводы:

Интернет почти догнал телевидение как источник регулярного получения новостей. Молодое поколение преимущественно узнает новости из сети, а пенсионеры все еще полагаются на ТВ.

Белорусы в основном доверяют тем типам медиа, из которых получают новости. Но телевизионная аудитория чуть более лояльнаяпо отношению к своему предпочитаемому источнику, чем пользователи интернета к своему.

Респонденты нереалистично оценивают влияние иностранных медиа на граждан Беларуси, ставя западные СМИ почти на один уровень с российскими.

Большинство белорусов понимают, что медиа часто навязывают свою точку зрения вместо того, чтобы сообщать факты. Но лишь небольшое меньшинство регулярно перепроверяет важные новости в альтернативных источниках. Старшее поколение верифицирует новости еще реже, чем молодежь.

Откуда белорусы узнают новости

Опрос показал, что из интернета черпают новости почти столько же белорусов, сколько из телевидения.





В аудитории лидеров ТВ и интернета бросается в глаза демографическая разница. В сети узнают новости две трети молодых людей, а среди пенсионеров – таких лишь 14%. Любопытно, что пиковые цифры у интернета как источника новостей не среди самой молодой (18-29 лет), а более старшей группы (30-45 лет). Разница небольшая, на уровне ошибки выборки, но она показывает, что более молодое поколение, несмотря на почти тотальный охват интернетом, не всегда использует его для чтения новостей.

С телевидением обратная ситуация: пенсионеры здесь – ядерная аудитория.

Среди людей старшего возраста (61-75 лет) доля получающих новости с ТВ – 86%, а среди молодежи (18-29 лет) – таких лишь четверть.

Любопытно, что если разделить группу молодых людей по гендерному признаку, то девушки в два раза чаще полагаются на ТВ как на источник новостей. Сложно найти однозначное объяснение этому феномену. Одна из гипотез – девушки во время декретного отпуска чаще смотрят телевизор.

Медиа, которое имеет такой же гендерный разрыв в аудитории, – радио. В самой экономически активной группе населения (30-60 лет) новости с радио получают в 2,5-3 раза больше мужчин, чем женщин. Возможно, дело в том, что женщин все еще несравнимо меньше среди главной целевой аудитории радиостанций – таксистов и дальнобойщиков.

Возвращаясь к конкуренции ТВ и интернета, данные Pactздесь довольно уникальны, потому что выявили рекордно низкую долю тех, кто получает новости из телевизора.

Опрос «Белорусской аналитической мастерской» в 2017 году показал, что 71% опрошенных узнают «новости и информацию» с государственного ТВ. По данным уже закрытого Информационно-аналитического центра (ИАЦ) в 2017 и 2018 годах, 72% сказали, что получают «необходимую информацию о жизни в Беларуси и за рубежом» с телевидения.Судя по всему, разбежка объясняется тем, что в вопросе Pactслова «регулярно» и «как правило» отсекли нечастых зрителей. Прошлогодний опрос EU Neighbourhood East подтверждает эту гипотезу. Там белорусам предложили оценить, как регулярно они используют ТВ для получения информации. Варианты “часто” и “всегда” в сумме выбрали 62% респондентов, что близко к данным Pact.

В любом случае, результаты доступных опросов показывают однозначный тренд.

В последние годы традиционная пресса – ТВ и печатные издания – быстро теряют аудиторию, а интернет – наращивает.

По данным ИАЦ, с 2010 по 2018 годы аудитория ТВ сжалась почти на четверть (с 91% до 72%), аудитория газет – на треть (с 63% до 42%), а интернет как источник информации увеличил охват в 2,5 раза (с 24% до 60%).

Доверяем тому, что смотрим

Не сюрприз, что большинство из тех, кто пользуется конкретным типом медиа, скорее доверяет ему, чем нет. Но у телезрителей уровень доверия выше, чем у любителей онлайн новостей.





Судя по всему, старшее поколение, которое в основном и сидит у экранов, чаще верит, что аргумент «это же по телевизору сказали» добавляет новости достоверности. В случае с интернетом и его в основном молодой аудиторией, такая привычка не успела появиться. Что и неудивительно, учитывая объемы противоречащей друг другу информации в сети.

Белорусские женщины более консервативны в своем отношении к медиа. Они доверяют телевизионным новостям чаще, чем мужчины (31% vs24%). Это связано с тем, что на столько же больше женщин и получает новости с телевидения.Такая же ситуация с печатной прессой.

Наивный и скептичный народ

Кроме того, где белорусы узнают новости, важно и то, как осознанно они их потребляют. И здесь опрос показал противоречивую картину. С одной стороны, белорусы не в полной мере осознают, какие иностранные медиа формируют информационнуюповестку в стране.





Диаграмма показывает, что разбежка в оценках влияния есть, но она небольшая. В реальности же, аудитория как российских сайтов, так и телеканалов в Беларуси,превышает аудиторию западных медиа в десятки раз. Это показали и опросы ИАЦ, согласно которым российское ТВ смотрит половина белорусов, а самый популярный из условно западных телеканаловEuronewsне попадает даже в первую десятку. Это не находит адекватного отражения в массовом сознании.

В то же время, белорусы довольно трезво и придирчиво оценивают объективность контента, который потребляют. Так, большинство замечает, что СМИ иногда навязывают конкретную точку зрения вместо того, чтобы сообщать факты. С этим утверждением согласились почти 54% респондентов, а не согласились – всего 27%.

Внимательность к таким манипуляциям падает с возрастом: среди молодежи доля тех, кто замечает навязывание мнений со стороны СМИ, на 13% выше, чем среди пенсионеров. Кроме того, мужчины оказались заметно большими скептиками, чем женщины (60% против 49%).

Однако эта подозрительность далеко не всегда означает, что люди что-то делают для верификации контента СМИ.

К альтернативным источникам для проверки важных новостей “всегда” обращаются лишь 9%, “иногда” – 37%, “никогда” – 48%.

Здесь нужно делать скидку на то, что респонденты в таких вопросах склонны чаще представлять себя в выгодном свете (“social desirability bias”), и поэтому реально проверяющих новости в альтернативных источниках, скорее всего, еще меньше.

Женщины на 6% чаще мужчин игнорируют перепроверку информации. Но наибольшие различия тут, как и во многих вопросах по этой теме, - возрастные. Лишь 5% людей старшего возраста (61-75 лет) говорят, что всегда обращаются к альтернативным источникам информации. Не делают этого вовсе 63%, что в полтора раза больше, чем среди молодежи.

И хотя относительное большинство белорусов (47%) поддерживают введение в школах курса медиаграмотности, острее всего эта проблема стоит не для молодежи, а для их бабушек и дедушек . Как показывает статистика и западных, и постсоветских стран, именно люди среднего и старшего возраста показывают самую большую явку на выборах. А значит, от их способности фильтровать фейки и манипуляции в значительной степени будет зависеть политическая судьба белорусского общества, когда его электоральное поведение начнет определять курс власти.

Национальный опрос проводился компанией MIA Research по заказу Pact при финансовой поддержке USAID. Опрос проводился в форме индивидуального анкетного интервью по месту жительства респондентов в соответствии со всеми критериями репрезентативности. Опрошено 1507 человек, допустимая ошибка выборки – 3%.