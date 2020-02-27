|
Телевизор и интернет сошлись в битве за умы белорусов
27.02.2020 14:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Уже скоро больше белорусов будут узнавать новости из интернета, чем по телевизору. Но это не означает, что общество становится неуязвимым к пропаганде.
Опрос Pact показал, что ситуация с медиаграмотностью остается сложной – люди не замечают, насколько влиятельны в стране российские СМИ, и редко перепроверяют новости, которые потребляют.
Основные выводы:
Откуда белорусы узнают новости
Опрос показал, что из интернета черпают новости почти столько же белорусов, сколько из телевидения.
В аудитории лидеров ТВ и интернета бросается в глаза демографическая разница. В сети узнают новости две трети молодых людей, а среди пенсионеров – таких лишь 14%. Любопытно, что пиковые цифры у интернета как источника новостей не среди самой молодой (18-29 лет), а более старшей группы (30-45 лет). Разница небольшая, на уровне ошибки выборки, но она показывает, что более молодое поколение, несмотря на почти тотальный охват интернетом, не всегда использует его для чтения новостей.
С телевидением обратная ситуация: пенсионеры здесь – ядерная аудитория.
Любопытно, что если разделить группу молодых людей по гендерному признаку, то девушки в два раза чаще полагаются на ТВ как на источник новостей. Сложно найти однозначное объяснение этому феномену. Одна из гипотез – девушки во время декретного отпуска чаще смотрят телевизор.
Медиа, которое имеет такой же гендерный разрыв в аудитории, – радио. В самой экономически активной группе населения (30-60 лет) новости с радио получают в 2,5-3 раза больше мужчин, чем женщин. Возможно, дело в том, что женщин все еще несравнимо меньше среди главной целевой аудитории радиостанций – таксистов и дальнобойщиков.
Возвращаясь к конкуренции ТВ и интернета, данные Pactздесь довольно уникальны, потому что выявили рекордно низкую долю тех, кто получает новости из телевизора.
Опрос «Белорусской аналитической мастерской» в 2017 году показал, что 71% опрошенных узнают «новости и информацию» с государственного ТВ. По данным уже закрытого Информационно-аналитического центра (ИАЦ) в 2017 и 2018 годах, 72% сказали, что получают «необходимую информацию о жизни в Беларуси и за рубежом» с телевидения.Судя по всему, разбежка объясняется тем, что в вопросе Pactслова «регулярно» и «как правило» отсекли нечастых зрителей. Прошлогодний опрос EU Neighbourhood East подтверждает эту гипотезу. Там белорусам предложили оценить, как регулярно они используют ТВ для получения информации. Варианты “часто” и “всегда” в сумме выбрали 62% респондентов, что близко к данным Pact.
В любом случае, результаты доступных опросов показывают однозначный тренд.
По данным ИАЦ, с 2010 по 2018 годы аудитория ТВ сжалась почти на четверть (с 91% до 72%), аудитория газет – на треть (с 63% до 42%), а интернет как источник информации увеличил охват в 2,5 раза (с 24% до 60%).
Доверяем тому, что смотрим
Не сюрприз, что большинство из тех, кто пользуется конкретным типом медиа, скорее доверяет ему, чем нет. Но у телезрителей уровень доверия выше, чем у любителей онлайн новостей.
Судя по всему, старшее поколение, которое в основном и сидит у экранов, чаще верит, что аргумент «это же по телевизору сказали» добавляет новости достоверности. В случае с интернетом и его в основном молодой аудиторией, такая привычка не успела появиться. Что и неудивительно, учитывая объемы противоречащей друг другу информации в сети.
Белорусские женщины более консервативны в своем отношении к медиа. Они доверяют телевизионным новостям чаще, чем мужчины (31% vs24%). Это связано с тем, что на столько же больше женщин и получает новости с телевидения.Такая же ситуация с печатной прессой.
Наивный и скептичный народ
Кроме того, где белорусы узнают новости, важно и то, как осознанно они их потребляют. И здесь опрос показал противоречивую картину. С одной стороны, белорусы не в полной мере осознают, какие иностранные медиа формируют информационнуюповестку в стране.
Диаграмма показывает, что разбежка в оценках влияния есть, но она небольшая. В реальности же, аудитория как российских сайтов, так и телеканалов в Беларуси,превышает аудиторию западных медиа в десятки раз. Это показали и опросы ИАЦ, согласно которым российское ТВ смотрит половина белорусов, а самый популярный из условно западных телеканаловEuronewsне попадает даже в первую десятку. Это не находит адекватного отражения в массовом сознании.
В то же время, белорусы довольно трезво и придирчиво оценивают объективность контента, который потребляют. Так, большинство замечает, что СМИ иногда навязывают конкретную точку зрения вместо того, чтобы сообщать факты. С этим утверждением согласились почти 54% респондентов, а не согласились – всего 27%.
Внимательность к таким манипуляциям падает с возрастом: среди молодежи доля тех, кто замечает навязывание мнений со стороны СМИ, на 13% выше, чем среди пенсионеров. Кроме того, мужчины оказались заметно большими скептиками, чем женщины (60% против 49%).
Однако эта подозрительность далеко не всегда означает, что люди что-то делают для верификации контента СМИ.
Здесь нужно делать скидку на то, что респонденты в таких вопросах склонны чаще представлять себя в выгодном свете (“social desirability bias”), и поэтому реально проверяющих новости в альтернативных источниках, скорее всего, еще меньше.
Женщины на 6% чаще мужчин игнорируют перепроверку информации. Но наибольшие различия тут, как и во многих вопросах по этой теме, - возрастные. Лишь 5% людей старшего возраста (61-75 лет) говорят, что всегда обращаются к альтернативным источникам информации. Не делают этого вовсе 63%, что в полтора раза больше, чем среди молодежи.
И хотя относительное большинство белорусов (47%) поддерживают введение в школах курса медиаграмотности, острее всего эта проблема стоит не для молодежи, а для их бабушек и дедушек
Национальный опрос проводился компанией MIA Research по заказу Pact при финансовой поддержке USAID. Опрос проводился в форме индивидуального анкетного интервью по месту жительства респондентов в соответствии со всеми критериями репрезентативности. Опрошено 1507 человек, допустимая ошибка выборки – 3%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже скоро больше белорусов будут узнавать новости из интернета, чем по телевизору. Но это не означает, что общество становится неуязвимым к пропаганде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)