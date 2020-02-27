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С утра понедельника до вечера пятницы. Как заботятся о малышах в круглосуточном детском садике в Молодечно

27.02.2020 16:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области приобретают популярность различные виды детских садов. Так, многодетные семьи все чаще отдают малышей в учреждения семейного типа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Среди жителей региона также востребованы круглосуточные садики. В Молодечно всего одна группа, где дети могут остаться ночевать. Она расположена на базе ясли-сада № 16.

Подробности в материале Вероники Сайко.

С утра понедельника до вечера пятницы. Как заботятся о малышах в круглосуточном детском садике в Молодечно

Здесь ребята просыпаются и снова приступают к своим повседневным делам: творческим и спортивным занятиям, потом будут заниматься с игрушками и конструкторами. Далее полдник, ужин. Правда, пока некоторых детей будут забирать родители, малышей из группы «Юные астрологи» ждет своя программа. А в 21 час они лягут спать после сказки, которую заботливо прочитает помощник воспитателя.

С утра понедельника до вечера пятницы. Как заботятся о малышах в круглосуточном детском садике в Молодечно

Всего в круглосуточной группе 17 детей – от 3 до 7 лет. Когда в местных газетах выходит очередной материал о садике, их родители часто сталкиваются с критикой. Но что делать молодой матери, которая работает в крупном гипермаркете по графику «два через два»? А родителям, которые «в ночную» заступают на службу? Такая группа – спасение. Надо сказать, что обычно в саду на ночь остаются 3-4 человека.

С утра понедельника до вечера пятницы. Как заботятся о малышах в круглосуточном детском садике в Молодечно

С утра понедельника до вечера пятницы. Как заботятся о малышах в круглосуточном детском садике в Молодечно

Конечно, «юные астрологи» по вечерам начинают скучать. Но если надо, воспитатели дадут возможность ребенку пообщаться с матерью. Отвлекают от грустных мыслей – активными играми на свежем воздухе, занятиями на мини-тренажерах. А еще, пока родители борются на трудовом поприще, мальчики и девочки готовят им сюрприз – концерт к 8 марта.

С утра понедельника до вечера пятницы. Как заботятся о малышах в круглосуточном детском садике в Молодечно

Родителям за безопасность своих «юных астрологов» волноваться не приходится. Помощник воспитателя ночью не спит – внимательно следит за детьми. Вместе с ним сон ребят охраняет сторож. Все под контролем. Родители могут быть спокойны. Кстати, в последнее время количество желающих попасть в круглосуточную группу только растет.

Подробнее о том, чем занимаются дети в круглосуточном детском саду, смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Вероника Сайко

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области приобретают популярность различные виды детских садов. Так, многодетные семьи все чаще отдают малышей в учреждения семейного...
 
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