Пять причин не дочитывать книги

Источник материала: Ежедневник

фото: kudago.com

Мы ещё со школы приучены штудировать книги от корки до корки, и не удивительно, что за каждый непрочитанный экземпляр в доме мы испытываем колоссальное чувство вины. А зря!

Я предлагаю вам 5 причин, чтобы отказаться от этого чувства. Список для кого-то покажется кощунством, а для кого-то станет спасением. Но я поддерживаю мысль Александра Грина: «Надо уметь закрывать скучную книгу, уходить с плохого кино и расставаться с людьми, которые не дорожат тобой». И вот почему.

Покупка книг — это лотерея

Героически месяцами читаете скучнейшую книгу без грамма удовольствия? Бросайте её! Выбирайте и покупайте следующую. Да, вам, вероятно, придётся изучить десятки и даже сотни книг, прежде чем найдете действительно полезную. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Не все книги вам понравятся

Вам не должны нравиться все книги на свете. Это как с дружбой — не все окружающие люди должны стать вашими друзьями. И в этой ситуации никто не плохой. Относитесь к книгам, как к журналам, не стесняйтесь перелистывать и искать главное, копайте глубже, когда находите суть, и легко закрывайте, когда нет ничего нового.

В мире есть книги лучше

Будьте грамотным читателем и считайте не количество прочитанных книг, а знания, которые вы из них усвоили и применили в жизни.

«В любой момент вы должны читать ту книгу, которая из всех книг в мире подходит вам лучше всего. Но как только вы обнаружите что-то более интересное или важное, вы тут же должны её отложить... Любой другой алгоритм непременно приведёт к тому, что вы постепенно начнёте читать худшее».

Патрик Коллисон, ирландский предприниматель

Каждой книге свое время

Книги иногда приходят к нам в неудачное время, когда мы не в том настроении, или ещё попросту не «доросли» до их понимания. Главное помнить, что книги — это и тема, и язык, и взгляды автора, его жизненная позиция, опыт и мнение. Всё это может не совпадать с вашими взглядами и жизненным опытом. И это нормально. Умение отложить книгу ценно. Важно читать её в нужный момент, когда вопросы в ней станут искренне интересны.

Юлия Головину, Альпина