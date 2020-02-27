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Лис считает недостаточными темпы развития туризма в Брестской области. А вы как думаете?

27.02.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Туризм как эффективный сектор экономики нужно развивать более быстрыми темпами, заявил сегодня на совместном заседании облисполкома и сессии Брестского областного Совета депутатов председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Лис считает недостаточными темпы развития туризма в Брестской области. А вы как думаете?

Руководитель региона отметил, что с внедрением безвизового порядка пребывания иностранных граждан турпоток на приграничных с Польшей территориях в области вырос более чем в два раза по сравнению с 2018 годом. На 7% увеличилась загрузка гостиниц. Повысилась инвестиционная привлекательность области, наблюдается активность малого и среднего бизнеса в развитии инфраструктуры. "Безвизовый режим стал своего рода импульсом для реализации инвестиционного проекта по строительству гостиницы Hampton на 120 номеров, что позволило Бресту стать первым областным центром страны, в котором появилась сетевая гостиница крупного международного бренда Hilton", - заметил Анатолий Лис.

Кроме того, в регионе открыто 394 новых объекта туристической индустрии. В сфере туруслуг создано около 1,1 тыс. рабочих мест. Число субъектов агроэкотуризма выросло на 30%, поток туристов в этом сегменте увеличился на 3,8 тыс. человек, выручка - почти на Br1 млн. "Это эффективный сектор экономики, который должен развиваться более быстрыми темпами. Он дает значительные результаты по всем направлениям. Утвержденное облисполкомом задание по росту экспорта туруслуг в текущем году на 14,2% - это минимальный уровень", - подчеркнул губернатор.

Лис считает недостаточными темпы развития туризма в Брестской области. А вы как думаете?

В 2020 году приоритетом станет развитие сети туристско-информационных центров в районах Брестской области. Это позволит предоставлять белорусам и иностранцам сведения о различных услугах: экскурсиях, прокате, проектировании туров. В регионе планируются около 120 массовых туристических мероприятий. В Бресте в апреле пройдет международный туристический форум. Участников ожидают презентации туристической привлекательности городов и районов, воркшопы, переговоры.

 
Теги: Брест
 
 
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