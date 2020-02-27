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Последний матч сезона. Минское «Динамо» играет с московскими одноклубниками. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» завершает сегодня сезон в Континентальной хоккейной лиге матчем против московских одноклубников.
«Зубры» уже побили все главные антирекорды, а также впервые в истории обеспечили себе последнее место в лиге.
Что касается московского «Динамо», то команда готовится к стартующему на следующей неделе Кубку Гагарина.
«Динамо» (Минск): Толопило (Тэйлор); Денисов — Эллиотт, Принс — Спунер — Павлович (А); Граньяни (А) — Дерябин, А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Готовец — Еременко, Аносов — Демков — Мартынов; Морроу — Знахаренко, Дроздов — Китаров — Паре.
«Динамо» (Москва): Бочаров (Еременко); Хиетанен — Чайковски, Индрашис — Шипачев (К) — Яшкин; Волков — Миронов (А), Тарасов — Полыгалов — Пулккинен; Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев, Аланов — Лямин, Муранов — Ефремов — Кулемин (А).
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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.10.
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Минское «Динамо» завершает сегодня сезон в Континентальной хоккейной лиге матчем против московских одноклубников.
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