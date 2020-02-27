Последний матч сезона. Минское «Динамо» играет с московскими одноклубниками. Онлайн

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» завершает сегодня сезон в Континентальной хоккейной лиге матчем против московских одноклубников.

«Зубры» уже побили все главные антирекорды, а также впервые в истории обеспечили себе последнее место в лиге.

Что касается московского «Динамо», то команда готовится к стартующему на следующей неделе Кубку Гагарина.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Динамо» (Минск): Толопило (Тэйлор); Денисов — Эллиотт, Принс — Спунер — Павлович (А); Граньяни (А) — Дерябин, А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Готовец — Еременко, Аносов — Демков — Мартынов; Морроу — Знахаренко, Дроздов — Китаров — Паре.

«Динамо» (Москва): Бочаров (Еременко); Хиетанен — Чайковски, Индрашис — Шипачев (К) — Яшкин; Волков — Миронов (А), Тарасов — Полыгалов — Пулккинен; Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев, Аланов — Лямин, Муранов — Ефремов — Кулемин (А).

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают, что сезон завершится для «зубров» очередным поражением. Коэффициент на победу минчан — 3,44, москвичей — 1,33.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.10.

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