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Министр экономического развития Архангельской области: «Если я вижу, что сделано в Беларуси, я этому уже доверяю»
Источник материала: СТВ
Несмотря на то, что Россия – самая крупная лесная держава, но мебель даже в Архангельском регионе – всероссийской лесопилке – покупают белорусскую. За опытом бережного отношения к лесу приезжают в Беларусь, рассказали в программе
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Министр экономического развития Архангельской области: «Если я вижу, что сделано в Беларуси, я этому уже доверяю»
Несмотря на то, что Россия – самая крупная лесная держава, но мебель даже в Архангельском регионе – всероссийской лесопилке – покупают белорусскую. За опытом...
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