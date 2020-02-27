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Министр экономического развития Архангельской области: «Если я вижу, что сделано в Беларуси, я этому уже доверяю»

27.02.2020 19:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Несмотря на то, что Россия – самая крупная лесная держава, но мебель даже в Архангельском регионе – всероссийской лесопилке – покупают белорусскую. За опытом бережного отношения к лесу приезжают в Беларусь, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Министр экономического развития Архангельской области: «Если я вижу, что сделано в Беларуси, я этому уже доверяю»

Иван Кулявцев, министр экономического развития Архангельской области России:
Мебель из Беларуси – это уже такой бренд. Даже с точки зрения обывателя, жителя Архангельска я могу сказать: если я вижу, что сделано в Беларуси, я этому уже доверяю.

Люди в материале: Иван Кулявцев

 
 
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Несмотря на то, что Россия – самая крупная лесная держава, но мебель даже в Архангельском регионе – всероссийской лесопилке – покупают белорусскую. За опытом...
 
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