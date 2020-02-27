Министр экономического развития Архангельской области: «Если я вижу, что сделано в Беларуси, я этому уже доверяю»

Источник материала: СТВ

Несмотря на то, что Россия – самая крупная лесная держава, но мебель даже в Архангельском регионе – всероссийской лесопилке – покупают белорусскую. За опытом бережного отношения к лесу приезжают в Беларусь, рассказали в программе «Специальный репортаж» .



