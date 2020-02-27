Соболенко одержала суперволевую победу и вышла в полуфинал турнира в Дохе

Источник материала: Аргументы и факты

В Дохе подходит к кульминации крупный женский теннисный турнир категории «Премьер» с призовым фондом около $2,9 млн. В четвертьфинале соревнований белоруска Арина Соболенко (13-е место в рейтинге WTA) встречалась с китайской теннисисткой Сайсай Чжэн (37).

Матч сложился достаточно напряженно для белоруски и ее болельщиков. Первый сет Соболенко проиграла, а второй смогла вырвать лишь на тай-брейке. В решающей партии наша спортсменка уступала со счетом 1:3, но сумела собраться и довела матч до победы. Итоговый счет в противостоянии – 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Матч продолжался 2 часа 22 минуты.

За выход в финал соревнований Арина Соболенко поспорит с победительницей противостояния между россиянкой Светланой Кузнецовой (46) и швейцаркой Белиндой Бенчич (9). Полуфинальный матч с участием белоруски предварительно состоится 28 февраля.

Стоит также отметить, что в парном разряде Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс не смогли выйти в полуфинал. В четвертьфинале спортсменки уступили канадке Габриэле Добровски и латвийке Елене Остапенко – 6:4, 1:6, 4:10.

Победительница турнира в Дохе в одиночном разряде станет известна 29 февраля.