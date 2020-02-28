МАПИД достроил те самые дома в английском стиле в Минске. Как они выглядят и почем квартиры?

Источник материала: Tut.by

В конце марта в столице пройдет аукцион по продаже 21 квартиры в трехэтажном доме в английском стиле в Малиновке, который построил МАПИД. Об этом REALTY.TUT.BY рассказали в Минском городском центре недвижимости. Как выглядит эта малоэтажная застройка, по какой цене там предлагают жилье и что надо знать желающим его купить — в материале.

Что это за проект?

Строительство двух трехэтажных домов на участке в 1,8 гектара на улице Космонавтов, 20 и 22, началось зимой 2019-го. Дома вызывали повышенный интерес как у горожан, так и у СМИ. Сейчас здания достроены и на них оформляются документы.









Как рассказали в МАПИДе, трехэтажки созданы из сборных трехслойных железобетонных панелей общей толщиной 300 мм с утеплителем. Застройщик уверяет, что по своим характеристикам такое сооружение ничем не уступает кирпичному.









В одном доме 4 подъезда, в другом — 6. В каждом подъезде — по 11 квартир. На каждой площадке — одна «однушка», одна «двушка» и две «трешки». Квартиры сдаются без отделки, но зато с разводкой электрики, установленными розетками, выключателями и приборами учета. Отапливается дом от блочно-модульной газовой котельной.









Высота потолков — 2,54 метра. Со стороны улицы Космонавтов в квартирах установлены окна повышенной звукоизоляции, а под лоджиями жильцов первого этажа устроены погребы. В квартирах, выходящих во двор, есть террасы. На фасадах и в подъездах установлены видеокамеры.









Основная парковка расположена со стороны улицы Космонавтов. На въезде во двор стоит шлагбаум. Дворовые проезды не пересекаются с пешеходными дорожками. К лету 2020 года во дворе построят детскую площадку, площадку для активного отдыха взрослых и две площадки для раздельного сбора мусора.

Какие цены на квартиры?

Первая 21 квартира в трехэтажке на Космонавтов, 22, будет продана на аукционе в Минском городском центре недвижимости (МГЦН) 31 марта. Предложат «однушки», «двушки», «трешки». Площадь жилья — от 42 до 90 квадратных метров.

Начальная цена «квадрата» — от 1069 до 1381 доллара, целой квартиры — от 60,7 до 104,8 тысячи долларов. Для наглядности приводим таблицу с ценами, высчитанными из расчета курса в 2,245 рубля за 1 доллар:





У выставленных на аукцион квартир вот такие планировки (номер квартиры соответствует его очередности в предыдущей таблице):



1-й подъезд, 1-й этаж



1-й подъезд, 2-й этаж



1-й подъезд, 3-й этаж



2-й подъезд, 1-й этаж



2-й подъезд, 2-й этаж



2-й подъезд, 3-й этаж

Как будет организован аукцион?

Для того, чтобы стать участником аукциона, необходимо определиться с интересующей вас квартирой (или квартирами) и внести в Минский городской центр недвижимости задаток из расчета 3 тысячи рублей за каждый лот. Вам выдадут билет участника и пригласят на торги 31 марта. Это будет классический аукцион, где претенденты будут поднимать таблички с шагом в 5 тысяч рублей.

Если вы окажетесь единственным претендентом на квартиру, то вам ее продадут по цене на 5% выше начальной. Если в аукционе победит кто-то другой, то вам вернут задаток.

Победитель торгов должен будет оплатить 1% от цены продажи квартиры Минскому городскому центру недвижимости за организацию и проведение аукциона, а также заплатить за регистрацию договора купли-продажи. Отметим, что в торгах имеют право участвовать как физические, так и юридические лица.





Как будет организована сама продажа квартир?

Победитель торгов в течение 10 дней после аукциона должен будет заключить с МАПИДом авансовое соглашение купли-продажи квартиры и согласно нему перечислить деньги застройщику. Сам договор купли-продажи будет заключен с ним в течение 10 дней после оплаты по авансовому соглашению.

Если же квартира покупается частично за счет кредита, то схема немного меняется. Так, покупатель заключает авансовое соглашение, потом идет с ним в банк за кредитом, далее оплачивает часть аванса (за счет собственных средств) и заключает договор купли-продажи. На основании этого договора банк перечисляет МАПИДу сумму, на которую покупатель взял кредит.

Если победитель торгов не заключит авансовое соглашение, то результаты аукциона аннулируют и не вернут ему задаток. Победители торгов получат ключи от квартир в день заселения, который будет не позже 1 июля 2020 года.

Подробная информация об аукционе будет опубликована на сайте Минского городского центра недвижимости в понедельник, 2 марта.