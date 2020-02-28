С красными звёздами и черными крестами. Выставка моделей самолетов ВОВ работает в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

«Подвиг великий и вечный». Выставка-инсталляция моделей самолетов Великой Отечественной войны работает в читальном зале Брестской городской библиотеки им. А. С. Пушкина.





Для экспозиции, посвящённой грядущему 75-летию Великой Победы, сотрудники библиотеки отобрали 25 моделей из 160, собранных и сделанных ветераном Вооруженных сил, летчиком Виктором Михайловичем Тарасовым.

Виктора Михайловича библиотекари обслуживали на дому. Он очень много читал самой разной литературы, хорошо разбирался в самолетах, их модификациях, технических характеристиках. Интересовался историей самолетостроения, много знал о летчиках Великой Отечественной войны и их героических машинах. Сотрудники библиотеки нередко помогали Тарасову в поиске и приобретении необходимых в коллекции сборных моделей самолетов.





В экспозиции представлены тематические книги. Читатели, которые уже познакомились с экспозицией, говорили, что, внимательно прочитав «Самолет ЯК-18» 1957 года выпуска, можно реально научиться летать на самолете. Все описано четко, доступно, подробно.

На книжных полках - истории военных летчиков, фотографии горящих городов под винтом самолета.





В инсталляции – небольшие точные копии голубоватых самолетов для полетов в белом зимнем небе, серо-зеленых, сливающихся с зеленью леса, желтоватых, маскирующихся под пески пустыни. С красными звёздами или черными крестами на фюзеляжах.