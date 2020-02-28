|
Мобильная связь и сигареты подорожают, а проблемный сахар может подешеветь. Изменения марта
Источник материала: Tut.by
В марте вырастут цены на обучение в некоторых вузах, поднимется стоимость некоторых марок сигарет, а также подорожают услуги одного из мобильных операторов связи. Должникам по налогам и алиментам обещают «прикрыть лазейку» по выезду в третьи страны через Россию и. Власти также должны определиться с ценами на сахар, а также обещают заняться низкими зарплатами и производительностью труда. FINANCE.TUT.BY составил подборку изменений марта, которые так или иначе отразятся на наших кошельках.
Чиновники должны определиться с минимальными ценами на сахар
Власти должны принять решение по ценам на сахар. До 1 марта действует предельная минимальная цена на сахар белый кристаллический в 1,5 рубля за килограмм — как на ввезенный, так и на произведенный в нашей стране. Торговые сети не могут продавать его дешевле этой суммы.
Госрегулирование цен на 90 дней
С одной стороны, в России наш сахар в РФ стоит почти в 2 раза дешевле, чем в Беларуси, и это говорит в пользу того, чтобы отпустить цены. Но с другой стороны, власти опасаются наплыва дешевого российского, особенно в ситуации, когда Москва
Тем временем власти
Вырастет стоимость обучения в вузах
С 1 марта БГУ
Решение поднять цены
Услуги высшего образования, по данным Белстата, в январе подорожали почти на 0,9%.
Подорожает услуги мобильного оператора
Мобильный оператор life:) с третьего марта
Вырастут цены на сигареты
С 1 марта в Беларуси
Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно
Должникам по налогам и алиментам обещают «прикрыть лазейку» по выезду в третьи страны
Представители белорусской милиции и российской полиции
Ранее в МВД
В Беларуси создан специальный банк данных, в который включены те, кому временно запрещен выезд за границу. Этой базой пользуются пограничники. В базу включают тех, за кем числятся долги в том числе по налогам, алиментам, а также должников по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). В базу также попадают подозреваемые или обвиняемыми по уголовному делу, а также уклонисты от призыва на воинскую службу.
Власти обещают разобраться с низкими зарплатами и с производительностью труда
Премьер-министр Сергей Румас 11 февраля на заседании Совмина
«В первом квартале должны в полном объеме решить задачу по выходу на уровень зарплаты в 500 рублей в оставшихся организациях. Это персональная ответственность местных руководителей. По итогам квартала будем вносить предложения главе государства. Главное условие остается: зарплата должна быть заработана», — подчеркнул премьер-министр.
О том, что власти займутся предприятиями, на которых средняя зарплата ниже 500 рублей, сообщалось еще в августе прошлого года. Напомним, ранее правительство
Власти также озадачились производительностью труда. В марте на заседании Президиума Совмина намерены обсудить этот вопрос. По словам премьер-министра, в прошлом году улучшилась ситуация с обеспечением опережающих темпов производительности труда над темпами роста заработной платы. И хотя «разрыв сокращается, но полностью проблема пока не решена».
«В ближайшее время, предварительно 3 марта, рассмотрим на заседании Президиума Совета Министров, как сработали по данному вопросу представители государства в хозяйственных обществах, и дадим им оценку», — заявил глава правительства.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY составил подборку изменений марта, которые отразятся на наших кошельках.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)