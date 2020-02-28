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Мобильная связь и сигареты подорожают, а проблемный сахар может подешеветь. Изменения марта

28.02.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В марте вырастут цены на обучение в некоторых вузах, поднимется стоимость некоторых марок сигарет, а также подорожают услуги одного из мобильных операторов связи. Должникам по налогам и алиментам обещают «прикрыть лазейку» по выезду в третьи страны через Россию и. Власти также должны определиться с ценами на сахар, а также обещают заняться низкими зарплатами и производительностью труда. FINANCE.TUT.BY составил подборку изменений марта, которые так или иначе отразятся на наших кошельках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Чиновники должны определиться с минимальными ценами на сахар

Власти должны принять решение по ценам на сахар. До 1 марта действует предельная минимальная цена на сахар белый кристаллический в 1,5 рубля за килограмм — как на ввезенный, так и на произведенный в нашей стране. Торговые сети не могут продавать его дешевле этой суммы.

Госрегулирование цен на 90 дней ввели с 1 октября прошлого года из-за появления в продаже российского сахара, который был зачастую дешевле белорусского. Затем власти продлили регулирование до 1 марта. В ближайшие дни чиновники должны принять решение по сахару — отпустить цены, оставить нынешнюю предельно минимальную в 1,5 рубля или ввести новый ценник. Напомним, МАРТ может регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года.

С одной стороны, в России наш сахар в РФ стоит почти в 2 раза дешевле, чем в Беларуси, и это говорит в пользу того, чтобы отпустить цены. Но с другой стороны, власти опасаются наплыва дешевого российского, особенно в ситуации, когда Москва намерена нарастить экспорт как в ЕАЭС, в который входит наша страна, так и за его пределы.

Тем временем власти придумали, как сахарным заводам снизить минимальную отпускную цену. Это намерены сделать в том числе за счет снижения вознаграждений торговле со стороны производителей и поставщиков.

Вырастет стоимость обучения в вузах

С 1 марта БГУ повышает стоимость обучения. Это уже второе повышение за год. Его цель — «привести цены на обучение в соответствии с затратами на него», поясняли в университете. На разных факультетах и специальностях БГУ стоимость обучения повысилась в среднем на 12%, а это около 400−500 рублей в год.

Решение поднять цены приняли еще несколько вузов: БНТУ, БГЭУ и Брестский государственный университет имени Пушкина.

Услуги высшего образования, по данным Белстата, в январе подорожали почти на 0,9%.

Подорожает услуги мобильного оператора

Мобильный оператор life:) с третьего марта повышает абонентскую плату на некоторых популярных тарифах. При этом «с учетом роста потребления услуг изменения будут сопровождаться увеличением трафика и минут, включенных в тарифы».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Вырастут цены на сигареты

С 1 марта в Беларуси повысят цены на некоторые марки сигарет — в пределах 15 копеек. Стоимость поднимут все производители и импортеры.

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

Должникам по налогам и алиментам обещают «прикрыть лазейку» по выезду в третьи страны

Представители белорусской милиции и российской полиции планируют к 1 марта завершить внесение данных и формирование общего списка невыездных."Информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран", — рассказал ранее начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. То есть белорусы, которым временно запрещен выезд за границу, не смогут отправляться в третьи страны через Россию.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее в МВД поясняли, что до сих пор некоторые белорусы пользовались прозрачностью российско-белорусской границы, чтобы выехать за рубеж, однако в ближайшее время «эта лазейка будет устранена».

В Беларуси создан специальный банк данных, в который включены те, кому временно запрещен выезд за границу. Этой базой пользуются пограничники. В базу включают тех, за кем числятся долги в том числе по налогам, алиментам, а также должников по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). В базу также попадают подозреваемые или обвиняемыми по уголовному делу, а также уклонисты от призыва на воинскую службу.

Власти обещают разобраться с низкими зарплатами и с производительностью труда

Премьер-министр Сергей Румас 11 февраля на заседании Совмина заявил, что в числе приоритетных задач на этот год — поддержание уровня реальной зарплаты работников и рост заработка по низкооплачиваемым категориям.

«В первом квартале должны в полном объеме решить задачу по выходу на уровень зарплаты в 500 рублей в оставшихся организациях. Это персональная ответственность местных руководителей. По итогам квартала будем вносить предложения главе государства. Главное условие остается: зарплата должна быть заработана», — подчеркнул премьер-министр.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О том, что власти займутся предприятиями, на которых средняя зарплата ниже 500 рублей, сообщалось еще в августе прошлого года. Напомним, ранее правительство планировало к 1 июля 2019 года поднять на всех предприятиях средние зарплаты до 400 рублей, но выполнить план не удалось.

Власти также озадачились производительностью труда. В марте на заседании Президиума Совмина намерены обсудить этот вопрос. По словам премьер-министра, в прошлом году улучшилась ситуация с обеспечением опережающих темпов производительности труда над темпами роста заработной платы. И хотя «разрыв сокращается, но полностью проблема пока не решена».

«В ближайшее время, предварительно 3 марта, рассмотрим на заседании Президиума Совета Министров, как сработали по данному вопросу представители государства в хозяйственных обществах, и дадим им оценку», — заявил глава правительства.

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FINANCE.TUT.BY составил подборку изменений марта, которые отразятся на наших кошельках.
 
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