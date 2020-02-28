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МВД: «С 1 июля иностранцы смогут въезжать в страну, даже если еще не оплатили штраф за скорость»
Источник материала: Tut.by
Иностранцам, которые не оплатили какие-то административные штрафы, «заработанные» в Беларуси, в том числе и за превышение скорости, все-таки разрешат въезжать в страну: с 1 июля вступят в силу изменения в законодательстве по этой части. Но оплатить штраф все равно придется. Кстати, сделать это можно в любой точке мира. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в Департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси и ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».
«При запрете на въезд сумма штрафа не имеет значения»
Недавно
— Запрет на въезд нерезидентам устанавливается на основании закона «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в РБ». Информация о всех нарушениях, в том числе и по линии ГАИ, поступает в единый государственный банк о правонарушениях. Не оплатил гость страны штраф — въезд ему ограничивается. Запрет снимается, когда устранят обстоятельства, из-за которых установили ограничение, — рассказал Виталий Наумчик, первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.
При этом большая или маленькая сумма штрафа — не имеет значения. Также иностранцу могут запретить пребывание в Беларуси, если он пять и более раз в течение календарного года привлекался к административной ответственности и не истек срок, по окончании которого он считается не подвергавшимся административному взысканию.
— Когда иностранец пользуется услугами прокатной организации, то сразу узнать про штраф он не может, потому что информация о нарушении первоначально будет направлена на адрес собственника автомобиля, то есть, прокатчика, — пояснил Виталий Наумчик.
В то же время в Департаменте по гражданству и миграции недоумевают: зачем фирмы проката авто снова дают в аренду машины постоянным клиентам, которые регулярно превышают скорость?
Попасть в страну станет проще, но оплатить штраф придется
Тем не менее, в Беларуси приняли меры, для того, чтобы можно было исключить ситуации, когда иностранцев, не оплативших штраф разворачивают на границе.
— В конце прошлого года МВД и другие госорганы завершили работу над проектом закона «О внесении изменений в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в РБ». Закон принят парламентом и вступит в силу 1 июля этого года. Уже подготовлен и находится на завершающей стадии проект постановления Совмина, в которым будут регламентированы в том числе вопросы уведомления иностранцев о наличии непогашенных штрафов, — рассказал представитель Департамента по гражданству и миграции.
Предполагается, что перед приездом в Беларусь иностранец быстрее и проще, чем сейчас, сможет узнать, есть ли у него ограничения на право въезда в РБ. Для этого ему надо будет зайти на
Если у нерезидента есть ограничение на въезд, то ему сообщат, кто его установил, по какой причине и на какой срок. Также через форму электронного обращения иностранец сможет обратиться за разъяснениями в государственный орган, принявший решение об ограничении въезда иностранца в Беларусь, а также уведомить этот орган об уплате штрафа для того, чтобы снять ограничение на въезд.
При этом предусмотрено, что пограничные службы наделяются полномочиями пропускать иностранцев при предъявлении квитанции об уплате штрафа, даже если он еще будет в списке лиц, въезд для которых в РБ запрещен.
— У пограничников появится право самостоятельно решить: пропустить нерезидента или нет. Кстати, они также смогут пропустить человека, который еще не уплатил штраф, но с условием: если тот подпишет письменное обязательство, что после въезда в страну он оплатит штраф, а при выезде подтвердит это.
Как оплатить штраф из-за границы
В ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» AUTO.TUT.BY сообщили, что вопросы по оплате штрафа нерезидент может задать по городскому телефону +375 17 215 65 65. А оплатить его можно несколькими способами уже сейчас.
Кстати, есть еще один небольшой нюанс: AUTO.TUT.BY выяснил, что все предложенные платежные ресурсы предоставляют информацию только на русском языке. Получить консультацию по указанному номеру телефона можно также только на русском.
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Иностранцам, которым из-за «административки» запретили въезжать в Беларусь, уже этим летом станет проще снять ограничение: с 1 июля вступят в силу изменения в...
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