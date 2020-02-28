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Минск принял международную антидопинговую конференцию

28.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Навстречу Токио. В Минске в преддверии летних Олимпийских игр проходит международная антидопинговая конференция, передает телеканал «МИР 24».

Участники встречи – спортсмены, врачи, представители федераций из десятка стран – обсудили инновации и передовые практики в области антидопингового образования и другие актуальные вопросы борьбы с запрещенными веществами. Замминистра спорта и туризма Беларуси заявил, что в республике уже приняты изменения в законодательстве вплоть до уголовной ответственности, если спортсмена принуждают к употреблению допинга. Но для того, чтобы искоренить проблему, только карательных мер недостаточно.

«Образовательные программы, как этот семинар, – это основной путь противодействия этому явлению. Мы уделяем большое внимание и профилактическим, и образовательным мерам. Зачастую случаи возникновения допинга появляются из-за элементарного незнания», – отметил заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио стартуют в конце июля. Семь лет Япония готовилась к этому большому спортивному празднику.



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Теги: Минск
 
 
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Замминистра спорта и туризма Беларуси заявил, что в республике приняты изменения в законодательство вплоть до уголовной ответственности за принуждение...
 
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