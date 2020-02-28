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Подорожают обучение, связь и сигареты что еще изменится с 1 марта 2020

28.02.2020 06:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

life:) увеличит некоторые тарифы

С 3 марта на некоторых тарифах и услугах оператора life:) будет увеличена абонентская плата, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оператора.

При этом произойдет увеличение трафика и минут, включенных в тарифы. Так, «Шейк» будет включать 500 минут во все сети и 10 ГБ при стоимости 13,9 рубля в месяц. Абонплата за тариф «Голос 2» увеличивается на 1 рубль до 9,9 рубля в месяц. На тарифе "Стоо" абонплата увеличится на 1,5 рубля до 11,5 в месяц. Изменятся также архивные тарифы.

Подорожает обучение в вузах

Так, в частности, с 1 марта Белорусский госуниверситет повышает стоимость обучения. На разных факультетах и специальностях БГУ цены поднимают в среднем на 12% (это около 400−500 рублей в год). Это уже второе повышение за учебный год.

Фото: Myfin.by

Дорожают сигареты

Повышаются цены на отдельные виды сигарет. Повышение составит от 1 до 15 копеек за пачку.

Гродненская табачная фабрика «Неман», в частности, на 10 копеек поднимет цены на сигареты Rothmans Demi Click Coral и Velvet Menthol, на 5 копеек – NZ (Black Compact и Gold Compact), ряд сигарет Pall Mall иVogue. У «Интер-Тобакко» на 15 копеек вырастет цена на L&M Blue Label (синий) и Parliament (Niqht Blue и Aqua Blue). На отдельные виды импортируемых сигарет цены вырастут тоже на 15 копеек.

Можно переобуть автомобиль

С 1 марта по документам завершится зимний сезон и перестанет действовать требование об обязательном оснащении авто зимними шинами. Правда, в этом году зима в Беларуси была настолько теплой, что зимние шины были не столь актуальны, как обычно.

Фото: Myfin.by

Запрещаются к продаже некоторые лекарства

В Беларуси с 1 марта запретят к продаже некоторые лекарственные средства, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Это лекарства, предельные отпускные цены производителей на которые не зарегистрированы, передает БЕЛТА. Запрет коснется лекарств для экстракорпорального оплодотворения (менотропин (человеческий менопаузальный гонадотропин), фоллитропин-альфа, фоллитропин-бета, цетрореликс), а также некоторых из средств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Появится список невыездных

Эта работа по формированию списка проводится в рамках реализации межправительственных соглашений Беларуси и России о реадмиссии и обмене сведениями о гражданах, в отношении которых действуют ограничения на выезд, сообщили в МВД.

Как отметил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси, к 1 марта планируется завершить работы по внесению данных и формированию общего списка граждан, право на выезд которых ограничено.

По его словам, «информация о данной категории лиц будет находиться непосредственно во всех пунктах пропуска на государственных границах двух стран».

Предполагается, что в список включат разного рода должников.

Временно нельзя ловить щуку

С 1 марта по 15 апреля будет действовать запрет на лов щуки, сообщает БелТА. Только в Витебской области запрет будет действовать позже - с 9 марта по 25 апреля.

За каждую незаконно выловленную щуку штраф может составить 9 базовых величин (243 рубля).

Текст: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Беларуси с 1 марта вырастут цены на отдельные марки сигарет, мобильную связь, подорожает обучение, запретят ловить щуку. Какие еще изменения произойдут с началом...
 
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