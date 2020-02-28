О чем не говорят производители натуральной косметики? Косметолог развенчивает мифы

Источник материала: Tut.by

Спрос на косметику с определением «натуральная» продолжает набирать обороты. Пользоваться ею престижно и, как полагают адепты всего натурального, максимально безопасно. Но так ли эффективны и универсальны экосредства? Рассказывает Ульяна Гайс — сертифицированный косметик-эстетист с медицинским образованием.





Не навреди

Мода на органическую и натуральную косметику в США и Европе держится больше полувека, но в Беларусь она пришла чуть больше десятилетия назад. Сегодня это серьезная отрасль, в которой работает много отечественных и зарубежных компаний. И, конечно, на рынке есть свои звезды и тысячи поклонников. Одним словом, это серьезный бизнес, в котором крутятся большие деньги и серьезные маркетинговые бюджеты. Поэтому, приобретая очередную баночку, важно понимать: делаете вы это осознанно или покупка продиктована модой, эмоциями после обзора восхищенного блогера.

В этой статье не будет ни жесткой критики, ни восторгов. Как практикующий косметолог и человек с медицинским образованием я лишь расскажу о нюансах и дам информацию к размышлению. Выбор — использовать или нет — делайте сами. Очень надеюсь, что текст поможет вам спокойно разобраться в вопросе и оптимизировать бюджет «на красоту», делая осознанные покупки.

Миф № 1. Нет ничего дешевле природы

Давайте разберемся в базовых определениях

Органическая и натуральная косметика не синонимы. Это разные категории косметических средств. Понять разницу будет проще, воспользовавшись табличкой, где указаны требования сертификационных органов экопродукции Ecocert):

Натуральная косметика Органическая косметика Процент натуральных компонентов Не менее 50% Не менее 95% Процент ингредиентов, произведенных органическим земледелием Не менее 5% Не менее 10%

То есть органическая косметика, если так можно выразиться, «более натуральна» и содержит больше природных компонентов. Однако в каждой из рассмотренных категорий допустим определенный процент синтетических компонентов (иначе такие продукты просто не будут храниться, а их эффективность заметно снизится).





Но даже «химические» добавки должны соответствовать экостандартам. И выбирая косметическое средство, нужно смотреть не на маркировку «organic» или «100% натуральный продукт», а на штамп независимого сертификационного центра, который отслеживает не только состав, но и весь цикл производства средств:

— насколько экологична земля, на которой выращены компоненты;

— действительно ли при производстве не добавляется силикон, ГМО, синтетические отдушки, парабены и пр.;

— использовались ли продукты животного происхождения (допустимо только использование произведенных животными средств: меда, молока и пр.);

— насколько грамотно обработано сырье и организовано его хранение;

— не наносят ли производственные процессы вреда окружающей среде.

Представляете, насколько дорого организовать и поддерживать такое производство? Добавьте к этому плату за всю необходимую сертификацию — и поймете, почему маленькая баночка с растительным составом может стоить, как продукт люксового бренда.

Миф № 2. Экокосметика не тестируется на животных

Признаюсь честно: я сама очень обрадовалась, когда услышала этот тезис. Неужели ученые полностью перешли на гуманные методы проверки косметических средств? Но стоило разобраться в вопросе, как моя радость испарилась.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Западной Европе и США многие бренды экокосметики действительно не тестируются на животных и, поступая в Беларусь, имеют все необходимые подтверждающие документы. Однако в нашей стране вся косметика должна соответствовать техническому регламенту Таможенного союза, а также требованиям Министерства здравоохранения.

Последствия использования непроверенной косметики действительно бывают печальными: химические ожоги, жуткие аллергические реакции, заражения (например стафилококком или грибками) — все это я видела не раз за годы работы.

Пик таких клиентов приходится на сезон отпусков. Сейчас нам отрыт практически весь мир, и поклонники всего натурального скупают косметические средства то у каких-то кудесников в Азии, то у шаманов в Африке. Добавьте к этому любовь наших соотечественников к Индии (чья косметическая и фармацевтическая продукция из-за плохих санитарных условий запрещена к ввозу в некоторые страны Европы) — и получите масштаб трагедии. Хуже всего, что такие средства привозят еще и как подарки. В итоге лечиться и устранять последствия люди ходят компанией друзей и родственников.

Поскольку лечить последствия использования непроверенной косметики долго и дорого, я считаю, что дополнительные проверки на безопасность необходимы. Но в Беларуси пока нет эффективных методов проверки косметических продуктов на безопасность без привлечения животных. Поэтому, увы, если вы покупаете органическую косметику в Беларуси легально, знайте: тесты на крысах или кроликах ваш крем прошел.

Миф № 3. Натуральная и органическая косметика не вызывает аллергию

Аллергены для человека могут содержаться в чем угодно: химических препаратах, факторах внешней среды, пище. Нет никакой разницы для организма, из-за синтетического или натурального раздражителя вы задыхаетесь и ходите с красными глазами. Важно одно: в организм попало то, от чего ему плохо.





Иногда реакция на натуральный компонент в косметике может быть не такой острой, как, например, при приеме его в пищу. Дело в дозировке. Но если вы постоянно чихаете во время цветения или покрываетесь аллергической сыпью после тарелки клубники, наивно думать, что в креме эти компоненты будут для вас безопасны.

Миф № 4. В составе можно найти всю необходимую информацию

В составе вы найдете только список растительных компонентов, их пропорции в продукте. Но этой информации недостаточно, если для вас действительно важно, насколько ответственно компания-производитель подходит к выбору сырья и производству.

На этикетках нет информации, где именно были выращены компоненты, в какое время года их собирали и заготавливали. А это важно. Для лечебных целей подходят только выращенные в определенных условиях и собранные в подходящее время растения. Это связано не с магией, а с наблюдением, когда и какое растение созревает достаточно, чтобы быть полезным, и не утрачивает целебных свойств из-за перезревания.





В мире со стремительно ухудшающейся экологией мест для экологичного земледелия в промышленных масштабах все меньше. Поэтому при отсутствии маркировки независимого сертифицирующего органа вы не можете быть уверены, что растения, которые вошли в состав, выращивались на чистых почвах и на чистом воздухе, при соблюдении всех необходимых условий.

Одним словом, чтобы не обмануться и купить по-настоящему безопасную косметику, следите за наличием необходимых маркировок и гуглите информацию о поставщиках сырья для бренда. Узнаете много нового.

Миф № 5. Прогресс шагнул так далеко, что экокосметика ничуть не уступает ненатуральным продуктам

Современные методы позволяют производителям выжимать максимум из природных ингредиентов, и благодаря обработке хранится такая косметика тоже достаточно долго.

Но важно понимать, что эволюционировали методы изготовления природной косметики, а не компоненты. Подорожник и мед сами по себе эффективнее не стали. А вот навыки ученых в разработке «ненатуральной» косметики продвинулись очень далеко.





Например, одним из последних открытий стала липосомальная косметика. Грубо говоря, это продукты, в состав которых входят везикулы (микроскопические липидные пузырьки) с жидким содержимым внутри. Это очень эффективно работающие транспортные агенты, которые проникают в кожу, встраиваются в липидные слои и, слившись с клетками кожи, формируют структуры, аналогичные клеточным мембранам человека.

Липосомы ни разу не натуральный компонент, но от этого он не становится менее ценным, а используют его и в косметологии, и в дерматологии (например в терапии псориаза).

Еще одним открытием стала разработка склавана, стабильной и термоустойчивой формы сквалена. Этот природный углеводород составляет около 15% себума кожи взрослого человека. Но после 25 лет самостоятельная выработка организмом этого компонента начинает снижаться, и к 50 годам в среднем доходит до 5%. Химики разработали технологию, благодаря которой это необходимое коже вещество может храниться до двух лет и содержать все полезные свойства натурального аналога.

Конечно, при разработке косметики наука многое берет у природы. Но дорабатывает компоненты, делает их более эффективными и стабильными. Например, салициловая кислота, которая входит в состав разных марок ухаживающей косметики, сегодня заменяется производной — молекулой LHA. Интересно, но чтобы получить флакон 2%-ной салициловой кислоты, необходимо переработать 1 кг коры ивы, 1,5 мл эфирного масла герани (ориентировочно 1 кг цветков), 1 кг эфирного масла розы (на это уйдет около 5000 кг лепестков). «Химия» позволяет оптимизировать процессы и получать больше вещества из меньшего количества сырья.

Мочевину сегодня успешно заменяют молекулой Гидрованса, а, например, экстракт коры бука — галутином. И от таких замен эффективность косметических средств не уменьшается.

Брать или не брать?

Означает ли сказанное выше, что органическая и натуральная косметика бесполезна? Нет, если у вас молодая кожа без серьезных проблем. Или если ваша цель — легкое увлажнение и питание кожи, а не борьба с морщинами, пигментацией, высыпаниями и рубцами. Хороша природная косметика в виде гелей для душа, шампуней, вкусно пахнущих кремов для тела.

Однако в борьбе с возрастными изменениями, угревой сыпью, дерматологическими заболеваниями натуральная и органическая косметика будет, по моему убеждению, мало полезна. Конечно, это лучше, чем ничего. Правильно питаясь, уделяя время спорту и ложась вовремя спать, вы действительно будете выглядеть лучше тех, кто пренебрегает элементарными правилами заботы о себе. Но наивно думать, что естественный уход будет более дешевым и таким же эффективным, как при использовании «ненатуральной» косметики. Вы ведь не жуете ивовую кору, чтобы сбить температуру, и не кладете отварную картофельную кожуру на место ожога, верно?