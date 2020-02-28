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«Работа не должна наносить ущерб частной жизни». Брестчанка о жизни и работе в Варшаве

28.02.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кто-то с завидной регулярностью ездит сюда на zakupy, кто-то — провести выходные в расслабленной европейской атмосфере, а кто-то и вовсе решается переехать сюда на ПМЖ. Сегодняшняя героиня «Наших за границей» Марина рассказывает, как ей удалось переехать в Варшаву, найти работу по специальности без знания языка, купить таунхаус в 25 лет «без мам и пап», устроить детей в детский сад и следить за ними при помощи мобильного приложения.


О белорусском образовании и ценности диплома

Я родилась в Бресте, здесь же училась сначала в школе, потом в лицее. Когда настало время выбора будущей специальности, я раздумывала недолго: сразу решила, что свяжу свою жизнь с финансами. В 16−17 лет казалось, что в этой сфере априори хорошие заработки. Я «налегала» на английский и математику и хотела поступать в один из минских вузов на экономическое направление. Но в тот год, когда я сдавала ЦТ, в Пинске банковский колледж Национального банка преобразовали в Полесский государственный университет, и родители убедили меня подавать документы именно туда, казалось, что после него будут хорошие перспективы трудоустройства. Во время учебы я старалась уделять больше внимания английскому — участвовала в научных конференциях, благодаря университету на третьем курсе попала на двухнедельный курс Университета Федерального банка Германии. Также мы посетили Европейский центральный банк, это был интересный опыт, и я тогда решила, что нужно попробовать поступить в магистратуру в Германию. Я готовилась, но не получила грант, который хотела, тем не менее уже тогда мне хотелось уехать за границу.

Еще не окончив университет, я стала задумываться о трудоустройстве. Мне, конечно же, хотелось уехать в Минск, в столицу, и нужно сказать, что было много предложений по работе, банковская сфера тогда с интересом относилась к нашему выпуску (мы были первыми выпускниками Полесского университета — учреждения образования Национального банка), но я понимала, что в Минске на зарплату молодого специалиста в банковской сфере не проживешь: снимать жилье и комфортно жить было бы трудно. Поэтому на последнем курсе университета я устроилась специалистом в отдел кредитования в Белорусский Банк малого бизнеса в Бресте. Работа была очень интересной, и все было бы хорошо, но в 2011 году в стране случился экономический кризис, моя зарплата стала в два раза меньше заявленной, о собственном жилье говорить не приходилось, а перспектива жизни с родителями удручала, поэтому я стала думать, что делать дальше. Мой молодой человек (и будущий муж), он тоже из Бреста, на то время уже жил в Варшаве, и встал вопрос: либо он возвращается сюда, либо я еду к нему.


Тут же выяснилось, что у меня есть польские корни. Я получила карту поляка и осенью 2011 года поехала в Варшаву по шенгенской визе, нашла там курсы польского языка и еще одни бесплатные курсы, которые были профинансированы Европейским союзом. Вот так я «забила» себе всю неделю и ходила на эти курсы, как на работу. Это продлилось около трех месяцев, затем обстоятельства сложились так, что на зиму мне необходимо было вернуться в Брест, а в марте я наконец-то получила вид на жительство. За месяц до этого я уже начала искать работу в Варшаве и параллельно учебные программы, мне тогда казалось, что с моим белорусским дипломом я там не устроюсь.

Я решила, что раз в Беларуси училась в «провинциальном» вузе, то в Варшаве я должна окончить лучший экономический университет страны. Пошла на подготовительные курсы для поступления в магистратуру Варшавской школы экономики (SGH), которые длились 2 месяца, а занятия проходили по выходным. Летом сдала вступительный экзамен и поступила. За месяц до экзамена я уже устроилась на работу. Оказалось, что моего диплома, небольшого опыта работы и стажировок было достаточно. Вернее, главным при устройстве на работу было другое — знания и опыт, а диплом не так важен. Были технические вопросы и задания на собеседовании, которые позволяли продемонстрировать уровень профессиональной компетенции. Я искала работу, где коммуникация была на английском языке, поэтому устроилась аналитиком в Королевский банк Шотландии. И вот уже в июне 2012 года в Варшаве у меня была работа в международном банке и учеба на заочном.

Чем белорусское образование отличается от польского

В Беларуси легко учиться даже не очень организованным людям. У тебя есть точное расписание, номера аудиторий, куратор, остается только ходить и писать конспекты, поэтому у нас, если на поток поступило 90 человек, то 85 выпустится. А в Польше многие отсеиваются, поэтому здесь важна самодисциплина, нужно все самому держать под контролем: ты самостоятельно должен выбрать предметы; подсчитать нужное количество пунктов (кредитов), которые тебе необходимо набрать, чтобы получить диплом; самому составить себе расписание; никто ничего тебе не будет рассказывать — сама сидишь на сайтах, ходишь в деканат и всё изучаешь. Образовательный процесс отличается тем же: в Беларуси на лекциях ты получишь материал к экзаменам, а в Польше опять же — большинство ищешь сам. Заочное образование проходит по вечерам или по выходным. В выходные занятия были с 8 утра до 8 вечера, к тому же обязательно давали практические домашние задания. Во время сессии могут поставить три экзамена в один день. Такого, чтобы между экзаменами были перерывы в три дня и у студентов было время подготовиться, не бывает. И все это я совмещала с работой на полный день.


Про изучение языка, культуру и садик для детей

Нужно сказать, что Брест ведь приграничный город, в детстве по телевизору я видела какие-то польские передачи, а в плане понимания польский язык несложен. На курсах дали базу — основы грамматики и орфографии. Самое сложное — начать говорить. Здесь мне помогло окружение, нужно стараться погрузиться в языковую среду, тогда язык учится быстрее. На работе у меня вся коммуникация была на английском, но с коллегами в перерывах я говорила по-польски, и в университете все было на польском языке, но все равно я довольно долго стеснялась говорить.

В садике дети Марины разговаривают по-польски, а дома по-русски.

— Я придерживаюсь такой системы — язык места. Когда мы находимся дома — говорим по-русски, когда выходим на улицу, в магазин, в поликлинику и другие общественные места — переключаемся на польский. Я замечаю, что старшая дочка дома может сидеть, играть и обратиться ко мне по-польски, то стараюсь это «пресекать» и переходить на русский, потому что польский язык у них и так закрепится, а чтобы русский был вторым родным — это уже работа родителей. Хочу, чтобы дочки могли свободно общаться по-русски, приезжать к бабушкам-дедушкам в Беларусь и чтобы они понимали друг друга.


Старшая дочка пошла в сад с трех лет, это бесплатный государственный сад, платить нужно только за питание — порядка 80 $ в месяц (если ребенок пропускает какие-то дни, то получается меньше) и за дополнительные активности (например — театр) — 10 $. Младшую дочку мы отдали в частные ясли, потому что государственных яслей мало и в первую очередь места там дают деткам из многодетных семей, малоимущих или если в семье есть люди с инвалидностью. Ясли стоят около 350 $ в месяц, и отдельно оплачивается питание, работают до 18.00, и если забираешь ребенка позже — доплачиваешь за каждый час по 10 $.

Что меня больше всего удивляет и в садике, и в яслях, так это питание. Завтраки в саду — сухие хлопья с молоком (это у них называется «молочный суп») или сосиски с кетчупом. Не понимаю, зачем детей в таком раннем возрасте приучать к кетчупу. Обед отличный: первое, второе, третье и компот, все как нужно. Полдник — опять что-то сухое, например снова бутерброд, как и на завтрак. В яслях питание ужасает. Годовалым детям на завтрак дают хлеб, намазанный пастой из копченой скумбрии. Хлопья и бутерброды чередуют через день. Я была в шоке, спрашиваю, соответствует ли это нормам, в ответ: «Соответствует. Это же рыба. Ты что, не даешь детям рыбу?». Дети должны есть рыбу, но не копченую скумбрию же! Дело в том, что в яслях нет своей кухни, они чаще всего нанимают кейтеринг (фирмы, занимающиеся доставкой еды), а там привозят то, что удобнее и не так быстро портится.


Еще меня удивило то, как они спят. Дети все время находятся в одной комнате, едят там и играют, туда же в обед выносят «лежаки» и кладут на пол и детки на них ложатся. Спят днем дети до весны, в нашей группе трехлеток объявили, что весной они уже не будут отдыхать днем, а больше выходить и гулять. Оказывается, так хотят родители, чтобы дети, когда возвращаются из сада домой, пораньше ложились спать и родители могли спокойно отдохнуть после работы. Я совершенно этого не понимаю, как родители после целого дня отсутствия не хотят побыть со своими детьми. Но есть, конечно, и много положительных сторон. Например, в яслях есть очень удобная штука: родители устанавливают на телефон мобильное приложение, в котором они полностью отслеживают жизнедеятельность своего ребенка. Там воспитатели отмечают, как поел ребенок (что было на завтрак/обед/полдник и сколько он съел), сколько спал, во что они играли, там же можно переписываться с воспитателем и директором яслей. Очень удобно. Но самое главное — детям нравится в саду и яслях, они по утрам с удовольствием бегут в сад, поэтому я понимаю, что к ним там хорошо относятся, их там любят, им там интересно, а это самое главное.

О декрете для мамы и папы

При рождении одного ребенка декрет длится 52 недели: 20 недель на физическое и психологическое восстановление матери и 32 недели оплачиваемый декретный отпуск, который родители могут поделить: например, мама и папа берут по 16 недель. Молодые мамы, которые выходят на работу и продолжают кормить ребенка, могут работать на час меньше, этот час дается на кормление. На своей работе я договорилась так, что не беру этот час в середине дня, а просто ухожу на час раньше.


Здесь декретный отпуск для отцов необязательный, но я вижу, что эта практика здесь очень распространена, папы сами охотно остаются с детьми. Во-первых, нужно сказать, что отцы здесь присутствуют на всех этапах беременности, здесь нет такого понятия «партнерские роды», они партнерские априори, отцы посещают все курсы подготовки к родительству, они считают, что так отец сразу «пропитывается» любовью к ребенку, ждет его не меньше матери, а не так, что впервые он понимает, что стал отцом, когда ему вручают конверт на пятый день после родов. Я постоянно замечаю, что отцы здесь много времени проводят с детьми, они с ними и в магазине, и в поликлинике, и на игровой площадке и так далее. Недавно у меня на работе был новогодний праздник для детей, так у нас почти все дети пришли с отцами, было только 3−4 мамы. И практика разделения декрета здесь вполне рабочая, все чаще мужчины делят декретный отпуск с женщинами, и они через полгода возвращаются на работу.

О покупке собственного жилья, ипотеке и стиле жизни

Мы получили кредит на жилье в 2015 году, тогда в Польше существовала программа Mieszkanie dla młodych: 90% от стоимости жилья дает банк, 10% ты должен оплатить сам, из них 6% мы получили от государства в рамках этой программы, фактически самостоятельно ты оплачиваешь только 4% от реальной стоимости дома. Но здесь было несколько условий: это должно было быть первичное жилье (новостройка) и порог цены за квадратный метр. В такой ценовой категории сложно было найти жилье в Варшаве, в основном это были районы, которые нас не устраивали, и мы решили рассмотреть варианты загородных домов, тем более что это природа, где нет городского шума и суеты. Так и получилось: мы купили таунхаус с тремя комнатами, двумя парковочными местами и большим огородом. Формально это пригород, но по факту Варшава, просто где-то недалеко стоит перечеркнутая табличка с названием города.

Пока я очень рада, что мы выбрали дом за городом, здесь и правда благоприятный район, молодые семьи, тишина, рядом лес и чистый воздух.


Мы живем в пригороде, поэтому либо я, либо муж утром отвозит детей в сад и ясли, а второй родитель едет на работу, тогда уже забирает детей тот, кто утром раньше уехал в город. В Польше, как мне кажется, работодатели часто проявляют гибкость по отношению к своим сотрудникам, я, например, договорилась на работе так, что приезжаю к 7.30, а в 16.00 заканчиваю, некоторые работают с 7.00 до 15.00. Здесь продвигают принцип work-life balance, то есть работа не должна наносить ущерб частной жизни. Хотя я заметила, что молодые поляки в принципе не спешат обзаводиться семьей, многие настроены на карьеру и очень много работают.

Понятие work-life balance западное, но в Польше, мне кажется, придерживаться этого принципа легче всего. Офисы банка, в котором я работаю, есть в Лондоне, Нью-Йорке, и там люди работают по 10−14 часов. В Варшаве мы работаем 8 часов, это регламентировано законом. Ставка каждого лишнего часа, проведенного на работе, — 150%. Мало кто согласен работать сверхнорму бесплатно.

В Польше, как мне кажется, вообще хорошая социальная политика. В своем инстаграм-блоге я общаюсь с молодыми мамами из других европейских стран (Франции, Бельгии), и они говорят о том, что оплачиваемый декретный отпуск там очень короткий, садики стоят сумасшедших денег (около 1000 евро в месяц) при не таких уж высоких заработках, поэтому многие вынуждены уходить с работы, чтобы сидеть с детьми до определенного возраста, а потом заново восстанавливать карьеру. В Польше в этом смысле ты спокойно можешь заниматься семьей, уделять много времени быту и личным отношениям, при этом не теряться как специалист.

Блог я решила завести во время второго декрета: захотелось поделиться своей историей: вдруг кому-то пригодится. Мне также был интересен SMM, аналитика и продвижение. Для меня это площадка разговора и сейчас уже даже какая-то потребность, я человек с активной жизненной позицией и очень люблю помогать людям. Я получаю большое удовольствие от того, что могу кому-то реально помочь, даже незнакомому человеку — ответом на вопросы о переезде и жизни в Польше, советом, подсказкой, поддержкой. Но главный посыл моего блога и в то же время моя жизненная установка — не бояться мечтать и делать всё для реализации цели. Каждый ищет и устраивает для себя лучшую жизнь сам, никто не приведет тебя за руку к месту под солнцем.

Истории, рассказанные в проекте, отображают только субъективный опыт проживания героинь и героев за рубежом. 

Если вы, как и Марина, перебрались за рубеж и готовы поделиться своим опытом в проекте «Наши за границей», — пишите на alesia.pesenko@tutby.com

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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История молодой мамы из Бреста, которая живет в Варшаве и работает в банке
 
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