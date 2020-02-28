Гражданская жена Сереги заявила, что он забрал у нее детей

Источник материала: Tut.by

Бывшая супруга известного рэпера Сереги Полина Ололо заявила, что артист отобрал у нее детей — сыновей Марка и Платона. Девушка сообщила ресурсу Сегодня. Lifestyle, что в течение полугода Сергей Пархоменко удерживает детей и препятствует их встречам с матерью. Кроме того, Полина не знает, где находятся их сыновья, и не имеет возможности общаться с ними даже по телефону.



Полина Ололо с детьми. Фото: instagram.com/polina_lola

— Мой бывший муж Сергей Пархоменко забрал детей и в последнее время препятствует нашим встречам, контакту, и я не знаю, где они находятся, он тщательно скрывает их. История длится полгода. Но последние месяцы вообще какой-то беспредел. Отдала я их на месяц к нему на отдых, потом методом провокации он забрал их на год. Сейчас я не имею возможности даже услышать их. И, к слову, дети живут с посторонними людьми, а иногда и одни, — утверждает Полина Ололо.

Девушка сообщила, что людям, которые общаются с их сыновьями, запрещен контакт с ней. Полина совместно с юристами уже готовит заявление в правоохранительные органы, а также судебный иск.

— В данный момент Сергей Пархоменко активно посещает программы, высказываясь о том, что он героически воспитывает своих детей самостоятельно, когда на самом деле детей забрали от меня, их матери, и тщательно скрывают их! Детей я не вижу, не слышу, и всем приближенным к их жизни запрещен любой контакт со мной. По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, и также готовятся документы для подачи в суд на Пархоменко Сергея, — говорит Полина.



Фото с сайта radiopotok.ru

По словам Полины, продолжительное время она скрывала конфликт с бывшим мужем, однако сейчас ситуация вышла из-под контроля: «Я долго молчала, но все становится хуже и хуже».