Потенциал Бреста и свободной экономической зоны представят в Словакии

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское отделение БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Словакии организует с 25 по 27 марта визит белорусских деловых кругов в город Прешов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела внешнеэкономического сотрудничества регионального отделения БелТПП Денис Непша.





"Договоренность об этом достигнута в сентябре прошлого года. На празднование 1000-летия Бреста по приглашению прибыл руководитель Прешовского отделения торгово-промышленной палаты Словакии Любомир Олеяр. Тогда же было подписано соглашение о развитии сотрудничества на 2020 год. Среди прочих мероприятий был запланирован и деловой визит белорусских производителей в Прешов", - рассказал Денис Непша.

Программа визита предусматривает проведение контактно-кооперационной биржи в формате В2В, посещение предприятий, ознакомление с туристическим потенциалом Прешовского края. Во время мероприятия состоится презентация Бреста и свободной экономической зоны "Брест".

Словацкая сторона выражает заинтересованность в проведении встреч с белорусскими предприятиями по поставкам и сотрудничеству в таких отраслях, как IT-индустрия, машиностроение, электротехническая промышленность, энергетика, торф и топливные пеллеты, продукция легкой промышленности (ткани, текстиль, трикотаж, постельное и нижнее белье), ликероводочная продукция, мебель, пиломатериалы. Хозяева встречи готовы рассмотреть вопрос создания СП по выращиванию трав, обсудить возможности обмена туристами.

"Состав делегации пока формируется. Поэтому приглашаем предприятия и организации республики принять участие в деловом визите в Прешов. Свое участие в мероприятии уже подтвердило белорусское посольство в Словакии, которое оказывает нам действенную помощь в организации этой поездки", - отметил Денис Непша.

В свою очередь представителей словацких деловых кругов ждут в Бресте на V международном форуме-выставке деловых контактов, который пройдет в апреле.