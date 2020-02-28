Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Скажи равнодушию «нет»!» пройдет сегодня в Пинском районе

Источник материала: Полесская правда



В целях профилактики и предупреждения происшествий, участники которых оставляют места ДТП, 28 февраля во всех автопредприятиях, расположенных на территории Пинского района, будет проведен Единый день безопасности дорожного движения на тему «Скажи равнодушию «нет»!». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОГАИ Пинского РОВД.

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими – само по себе трагическое событие, а если водитель-виновник к тому же скрывается с места ДТП, то пострадавшему не позавидуешь. К сожалению, такие дорожно-транспортные происшествия не редкость.

Скрылся с места ДТП… Подобная фраза то и дело попадает в сводки ГАИ о дорожно-транспортных происшествиях. В 2019 году на территории Брестской области зарегистрировано 19 ДТП, с мест которых водители скрылись. В этих авариях погибли 3 человека, 16 получили ранения. Около 90% из задержанных водителей были установлены по «горячим следам».

На поиск уехавшего авто затрачиваются время и силы. Между тем, сам факт, что человек, совершивший наезд или столкновение, скрывается, чтобы избежать ответственности, ещё больше усугубляет его положение…

Уезжают с места ДТП по разным причинам. Кто-то надеется, что такая, мягко сказать, «проделка» останется безнаказанной, надеясь на отсутствие свидетелей. Кто-то пребывает от случившегося в шоке и давит на газ, словно обезумев, и не отдает своим действиям никакого отчета. Но третья категория водителей при совершении ДТП, как правило, всегда предпочитает уехать. Речь идёт о тех, кто, увы, может позволить себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Объяснения обычно похожи одно на другое. Мол, совершил ДТП трезвым, а выпил уже после, чтобы, так сказать, снять стресс. Но подобные рассказы являются слабым утешением для виновника и отягощающим обстоятельством.

Уезжая с места дорожно-транспортного происшествия, человек поначалу даже не осознает, что этим самым только усугубляет ситуацию. Порой бывает, что и вины его в случившемся нет. Допустим, у водителя в той конкретной ситуации не было какой-либо возможности избежать наезда (например, когда пострадавший сам неожиданно выскочил на дорогу перед близко идущим транспортом (а часто пешеходы лежат в нетрезвом состоянии на проезжей части), и прочее). В таком случае с водителя ответственность бы снималась. Но при оставлении места ДТП в любом случае уже наступает административная ответственность, а в случае с пострадавшими — и уголовная ответственность (за оставление в опасности) по статье 159 УК Республики Беларусь. При этом следует учесть и другое… Если Вы, став участником ДТП, первым делом сообщили о происшествии в органы милиции и вызвали «скорую», то даже в случае вашей виновности с учетом ваших дальнейших действий, последствия для Вас будут совсем другие…

Надежды тех, кто предпочитает скрыться, полагая, что их не найдут, в большинстве случаев не оправдываются. Так, в 2019 году раскрываемость составила 90,3% от общего числа ДТП со скрывшимися. На территории Пинского района в 2019 году ДТП с пострадавшими и скрывшимися с места происшествия водителями не зарегистрировано. Вместе с тем, в 2019 году на территории Пинского района произошло 36 ДТП с материальным ущербом, в которых участники ДТП оставили место происшествия, из которых 24 виновника задержаны по «горячим следам». Успех же в раскрытии каждого ДТП зависит от скорости получения сотрудниками Госавтоинспекции сообщения о случившемся (в таких случаях и процент раскрываемости соответственно увеличивается). А значит, от нас с вами, тех, кто явился прямым очевидцем или косвенным свидетелем происшествия. Даже минимальная информация, например, о цвете и марке проезжавших мимо машин, значительно облегчает задачу по розыску. Но, как показывает практика, многие граждане предпочитают оставаться в стороне, даже если ДТП происходят на их глазах. Из-за боязни, что, как говорится, затаскают? Совершенно напрасно: сотрудники ГАИ сами приедут, чтобы взять показания.

Подумайте, ведь это чьи-то родные и близкие люди. Представьте только, что беда может коснуться лично вас, ваших родственников и знакомых.

Между тем ДТП, в которых водители скрылись с места происшествия, повторяются вновь и вновь…

А ведь бывают ДТП, которые заканчиваются иначе… Неизвестные водители, совершив наезд на пешехода, с места происшествия скрываются. В результате время потеряно, и люди гибнут. А если бы вовремя была оказана медпомощь, возможно, они остались бы живы.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем гражданам! Если вдруг вы стали участником или свидетелем ДТП, не покидайте место происшествия! В первую очередь вызовите сотрудников ГАИ (дежурная часть работает круглосуточно тел. +375-29-687-75-46 (Вел.) или +375-33-670-37-37 (МТС), 31-70-25 или 102), а при необходимости и «скорую помощь» (тел. 103). Не оставляйте в беспомощном состоянии пострадавшего, примите меры к оказанию ему помощи. Если вы – участник ДТП, не забудьте выставить знак аварийной остановки, что предусмотрено п.54 главы 8 ПДД.

Помните! Вовремя сообщенная информация, а значит, и своевременно оказанная помощь — это, возможно, чьи-то сохранённые человеческие жизни и, по крайней мере, большой шанс того, что виновный не уйдет от справедливого наказания…

От вашего звонка может зависеть чья-то жизнь!