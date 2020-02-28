Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Скажи равнодушию «нет»!» пройдет сегодня в Пинском районе

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28.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими – само по себе трагическое событие, а если водитель-виновник к тому же скрывается с места ДТП, то пострадавшему не позавидуешь. К сожалению, такие дорожно-транспортные происшествия не редкость.
Скрылся с места ДТП… Подобная фраза то и дело попадает в сводки ГАИ о дорожно-транспортных происшествиях. В 2019 году на территории Брестской области зарегистрировано 19 ДТП, с мест которых водители скрылись. В этих авариях погибли 3 человека, 16 получили ранения. Около 90% из задержанных водителей были установлены по «горячим следам».
На поиск уехавшего авто затрачиваются время и силы. Между тем, сам факт, что человек, совершивший наезд или столкновение, скрывается, чтобы избежать ответственности, ещё больше усугубляет его положение…
Уезжают с места ДТП по разным причинам. Кто-то надеется, что такая, мягко сказать, «проделка» останется безнаказанной, надеясь на отсутствие свидетелей. Кто-то пребывает от случившегося в шоке и давит на газ, словно обезумев, и не отдает своим действиям никакого отчета. Но третья категория водителей при совершении ДТП, как правило, всегда предпочитает уехать. Речь идёт о тех, кто, увы, может позволить себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Объяснения обычно похожи одно на другое. Мол, совершил ДТП трезвым, а выпил уже после, чтобы, так сказать, снять стресс. Но подобные рассказы являются слабым утешением для виновника и отягощающим обстоятельством.
Уезжая с места дорожно-транспортного происшествия, человек поначалу даже не осознает, что этим самым только усугубляет ситуацию. Порой бывает, что и вины его в случившемся нет. Допустим, у водителя в той конкретной ситуации не было какой-либо возможности избежать наезда (например, когда пострадавший сам неожиданно выскочил на дорогу перед близко идущим транспортом (а часто пешеходы лежат в нетрезвом состоянии на проезжей части), и прочее). В таком случае с водителя ответственность бы снималась. Но при оставлении места ДТП в любом случае уже наступает административная ответственность, а в случае с пострадавшими — и уголовная ответственность (за оставление в опасности) по статье 159 УК Республики Беларусь. При этом следует учесть и другое… Если Вы, став участником ДТП, первым делом сообщили о происшествии в органы милиции и вызвали «скорую», то даже в случае вашей виновности с учетом ваших дальнейших действий, последствия для Вас будут совсем другие…
Надежды тех, кто предпочитает скрыться, полагая, что их не найдут, в большинстве случаев не оправдываются. Так, в 2019 году раскрываемость составила 90,3% от общего числа ДТП со скрывшимися. На территории Пинского района в 2019 году ДТП с пострадавшими и скрывшимися с места происшествия водителями не зарегистрировано. Вместе с тем, в 2019 году на территории Пинского района произошло 36 ДТП с материальным ущербом, в которых участники ДТП оставили место происшествия, из которых 24 виновника задержаны по «горячим следам». Успех же в раскрытии каждого ДТП зависит от скорости получения сотрудниками Госавтоинспекции сообщения о случившемся (в таких случаях и процент раскрываемости соответственно увеличивается). А значит, от нас с вами, тех, кто явился прямым очевидцем или косвенным свидетелем происшествия. Даже минимальная информация, например, о цвете и марке проезжавших мимо машин, значительно облегчает задачу по розыску. Но, как показывает практика, многие граждане предпочитают оставаться в стороне, даже если ДТП происходят на их глазах. Из-за боязни, что, как говорится, затаскают? Совершенно напрасно: сотрудники ГАИ сами приедут, чтобы взять показания.
Подумайте, ведь это чьи-то родные и близкие люди. Представьте только, что беда может коснуться лично вас, ваших родственников и знакомых.
Между тем ДТП, в которых водители скрылись с места происшествия, повторяются вновь и вновь…
А ведь бывают ДТП, которые заканчиваются иначе… Неизвестные водители, совершив наезд на пешехода, с места происшествия скрываются. В результате время потеряно, и люди гибнут. А если бы вовремя была оказана медпомощь, возможно, они остались бы живы.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем гражданам! Если вдруг вы стали участником или свидетелем ДТП, не покидайте место происшествия! В первую очередь вызовите сотрудников ГАИ (дежурная часть работает круглосуточно тел. +375-29-687-75-46 (Вел.) или +375-33-670-37-37 (МТС), 31-70-25 или 102), а при необходимости и «скорую помощь» (тел. 103). Не оставляйте в беспомощном состоянии пострадавшего, примите меры к оказанию ему помощи. Если вы – участник ДТП, не забудьте выставить знак аварийной остановки, что предусмотрено п.54 главы 8 ПДД.
Помните! Вовремя сообщенная информация, а значит, и своевременно оказанная помощь — это, возможно, чьи-то сохранённые человеческие жизни и, по крайней мере, большой шанс того, что виновный не уйдет от справедливого наказания…
От вашего звонка может зависеть чья-то жизнь!
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Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Скажи равнодушию «нет»!» пройдет сегодня в Пинском районе
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