Каталония заинтересована в создании совместных с Минской областью предприятий

Заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук провел встречу с заместителем министра сельского хозяйства, животноводства, рыбной ловли и продовольствия Автономного сообщества Каталония Кармен Модол и Брисоли.

Участники заседания обсудили возможности поставок продукции на рынки двух стран, а также создание совместных предприятий для выпуска продукции.

– В Минской области есть предприятия по производству сока и переработке фруктов, развито мясомолочное производство. Большое внимание уделяется выпуску экопродуктов. Это те точки соприкосновения, которые могут дать импульс нашему сотрудничеству, – сказал Николай Рогащук.

Заместитель министра сельского хозяйства, животноводства, рыбной ловли и продовольствия Автономного сообщества Каталония Кармен Модол и Брисоли выразил заинтересованность в сотрудничестве с Минской областью. Он отметил, что Каталония объединяет 135 различных микрорегионов, которые представляют разнообразную гастрономию. В этом и состоит большой потенциал для развития совместных отношений.

Директор государственного агентства PRODECA по поддержке для интернационализации и внешней торговли каталонских продуктов Рамон Сентмарти поддержал идею создания производства на территории Минской области. Также он рассказал, что в Каталонии строится самый большой в Европе оптовый рынок экопродуктов. Минская область может рассмотреть возможность поставок своей продукции на него.

– Испания славится хорошим хамоном, и почему бы не производить этот деликатес на экспорт у нас в Беларуси, – выразил мнение первый заместитель генерального директора КУП «Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром» Сергей Некрашевич. – Мы готовы принять ваших бизнесменов на наших предприятиях, чтобы они смогли оценить, как реализовывать свои идеи. Более 80% производимой нами продукции отправляется на экспорт. Мы находим новые рынки сбыта, такие как Япония и Китай, к примеру. Также занимаемся розливом минеральной воды, алкогольной продукции. Готовы рассмотреть варианты сотрудничества и в этом секторе.

Николай Рогащук предложил зарубежным коллегам активнее обмениваться опытом в сфере сельского хозяйства. И Минщина, и Каталония являются развитыми аграрными регионами.

28 февраля испанская делегация посетит аквакультурное хозяйство Admiral Husso ЗАО «ДГ-Центр» в Фаниполе. Цех по выращиванию рыбы осетровых пород был открыт более двух лет назад. Его основная цель — производство натуральной черной икры традиционным забойным методом без дополнительной обработки с минимальным процентом соли. В марте 2018 года предприятие посетил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Товарооборот Минской области с Испанией в 2019 году составил 65,4 млн долларов. Основными товарными позициями экспорта стали кожа из шкур животных, лесоматериалы, минеральная вода. Основу импорта составили оборудование для автомобилей и тракторов, фрукты.

С привлечением испанский инвестиций на территории Минской области осуществляет деятельность совместное белорусско-испанское предприятие «Белюкс ЛТД» (предприятие по производству мебели для ванных комнат).

Фото — Павел Орловский















