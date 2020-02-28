"После моего освобождения я исходил из того, что "запас" популярности Путина скоро иссякнет. Но Путин находил пути его для его обновления - пусть и ценой удара по российской экономике. Аннексия Крыма имела для российского населения существенное психологическое значение. (...) В последнее время Путин пытался снова повысить свою популярность с помощью расширения российской территории - на этот раз за счет Беларуси. Однако российское общество явно настроено против конфликта с применением силы, а путем переговоров Путину пока не удалось достичь присоединения Беларуси", - отметил Ходорковский.





Говоря о том, почему в России тяжело изменить ситуацию с помощью протестов, собеседник издания подчеркнул: "Во-первых, россияне в психологическом и культурном смысле относятся к евроатлантической цивилизации. Когда стоит выбор, остаться в стране и бороться за перемены или эмигрировать, россияне чаще всего выбирают последнее. Они легко и благополучно могут освоиться на Западе. Это сильно уменьшает давление во внутрироссийском паровом котле. Это также является причиной того, почему Путин еще ни разу не ограничивал возможности выезда из страны, хотя Россия и испытывает из-за этого утечку мозгов".





"Во-вторых, революция - это дело молодых. Россия - не молодая страна (...) Средний возраст составляет 40 лет; это относительно много. Как пояснили мне социологи, люди становятся пассивными в общественном смысле, когда им приходится заботиться о двух поколениях - то есть, когда их дети еще не выросли, а возраст родителей требует оказания им поддержки. Это касается очень многих россиян", - указал Ходорковский.









Что касается элит, то, по мнению собеседника издания, они сегодня больше готовы к изменению системы, чем раньше. "Еще семь лет назад страна переживала подъем. Но с тех пор люди увидели, что все стагнирует, а попытки правительства активизировать развитие терпели неудачу одна за другой. Элиты понимают, что без политических изменений у России будут печальные перспективы", - считает Ходорковский.





Обращаясь к теме конституционной реформы и проведения в связи с ней голосования, Ходорковский отметил: "С юридической точки зрения, нужно было бы провести референдум, однако этого правители не хотят. Проведение референдума регулируется законом; однако, если правители будут придерживаться этого закона (он среди прочего предписывает минимальную явку), правителям придется быть готовыми к неудаче. Поэтому они говорят только о "голосовании". Мы хотим показать, что конституционная реформа Путина - это обман".