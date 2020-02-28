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Мезенцев обсудил в белорусском МИД актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества

28.02.2020 09:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев встретился 27 февраля с первым заместителем МИД Беларуси Андреем Евдоченко, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В ходе встречи они обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия двух стран на международных площадках и в рамках интеграционных объединений.

 
 
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Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России.
 
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