Мезенцев обсудил в белорусском МИД актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества

Источник материала: Ежедневник

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев встретился 27 февраля с первым заместителем МИД Беларуси Андреем Евдоченко, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В ходе встречи они обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия двух стран на международных площадках и в рамках интеграционных объединений.