Белорусский производитель лекарств утверждает, что его препарат лечит короновирус.

Источник материала: Новости Волковыска

В интернет попало фото анатации к последей партии Арпетола - в ней указано, что лекарство защищает от короновируса. Неофициальный источник в Логойском Лекфарм утверждает, что у них изначально это слово было в инструкции, но по технической ошибке было пропущено, а сейчас решили вставить. Версия конечно имеет место быть, но выглядит вряд ли правдоподобной, но перед маркетологами можно снять шляпу! Вспышки свиного гриппа показали, что на всеобщей панике не прочь подзаработать ни один производитель.





Хотя эффектиновсть препарата и его аналогов (Арбидол) вызывает сомнение как у ученых, так и у врачей. Интернет-пользователи считают, что такой суровый маркетинг противоречит и закону о рекламе, и морали.

На сайте производителя также появилась информация, о том, что лекарство помогает при короновирусе





Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что борьба с распространением коронавируса вошла в решающую стадию. Недостаток подготовки может стать фатальным для любой страны, но сегодня ясно, что если принимать правильные меры, то распространение вируса вполне можно сдержать.

Эпидемия Covid-19, вызванная коронавирусом, продолжает распространяться за пределами Китая. По состоянию на 27 февраля, вирус затронул 48 стран, подтверждено около 82 тыс. случаев заболевания, большая часть которых приходится на материковый Китай. Как накануне заявила Всемирная организация здравоохранения, в других странах вирус распространяется быстрее, чем в самом Китае.

Сегодня, 28 февраля, стало известно о первом случае коровируса в Беларуси , а днем ранее мы рассказывали о первым симптовах короновируса , на которые стоит обратить внимание.

Однако мы выяснили, что утверждение о том, что строчка про короновирус появилась недавно - неверно. Коронавирус встречается в инструкциях к «Арпетолу» минимум с 2017 года.





Фото опубликовано на сайте otzovik

Но в более ранних версиях — 2013-2014 года этого слова действительно нет. Написано просто: «специфически подавляет вирусы гриппа А и В, тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС)».