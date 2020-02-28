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Почему люди идут на приёмы к чиновникам? Рассказывает Максим Рыженков

28.02.2020 09:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие сельских регионов – одно из ключевых направлений государственной политики. Об этом шла речь во время приема граждан в Лунинце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С жителями города и района пообщался первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

Со своими просьбами обратились 20 человек. Среди волнующих проблем – вопросы трудоустройства, начисления зарплат и пенсий, медицинского обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства.

Почему люди идут на приёмы к чиновникам? Рассказывает Максим Рыженков

Благоустройством деревни Лахва озабочены ее жители, о чем и рассказали на приеме. Это вопросы водоснабжения, ремонта дорог, реконструкции дома культуры.

К слову, одну из проблем сельчан Администрация Президента уже решила. Ранее жители обращались с просьбой посодействовать в восстановлении амбулатории.

Почему люди идут на приёмы к чиновникам? Рассказывает Максим Рыженков

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента:
Нельзя, разговаривая с людьми, сразу делать вывод, что они в чем-то не правы или же что районная вертикаль сделала все. Раз люди пришли, значит, они считают, что не все. Фотографии, та искренность, о которой говорят люди, говорят, что да – в чем-то, наверное, не дорабатывают. Но сделать вывод заранее, что власти не видят проблемы, тоже не хочется. Хочется их взять с собой, приехать туда и своими глазами посмотреть.

Еще один вопрос, который взяли на контроль, – качество строительства дома для многодетной семьи. Его построили по льготному кредиту, но есть вопросы по качеству жилья. С деталями проблемы будут разбираться.

Люди в материале: Максим Рыженков

 
 
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Новости Беларуси. Развитие сельских регионов – одно из ключевых направлений государственной политики. Об этом шла речь во время приема граждан в Лунинце, сообщили...
 
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