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Почему люди идут на приёмы к чиновникам? Рассказывает Максим Рыженков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развитие сельских регионов – одно из ключевых направлений государственной политики. Об этом шла речь во время приема граждан в Лунинце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со своими просьбами обратились 20 человек. Среди волнующих проблем – вопросы трудоустройства, начисления зарплат и пенсий, медицинского обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства.
Благоустройством деревни Лахва озабочены ее жители, о чем и рассказали на приеме. Это вопросы водоснабжения, ремонта дорог, реконструкции дома культуры.
К слову, одну из проблем сельчан Администрация Президента уже решила. Ранее жители обращались с просьбой посодействовать в восстановлении амбулатории.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента:
Еще один вопрос, который взяли на контроль, – качество строительства дома для многодетной семьи. Его построили по льготному кредиту, но есть вопросы по качеству жилья. С деталями проблемы будут разбираться.
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Новости Беларуси. Развитие сельских регионов – одно из ключевых направлений государственной политики. Об этом шла речь во время приема граждан в Лунинце, сообщили...
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