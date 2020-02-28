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У наших медработников очень большая загруженность. Какие проблемы у системы здравоохранения Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Подведение итогов и определение новых задач. В Минске начал работу двухдневный съезд Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне участники форума согласовали ряд вопросов нового программного документа. Его примут сегодня, 28 февраля, в основной день съезда.
Федерация профсоюзов – одна из самых массовых общественных организаций страны. В ее рядах – более 4 миллионов белорусов. И главная задача федерации – защитить трудовые права и гарантии работников.
Георгий Будревич, председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Конечно, это заработная плата наших работников здравоохранения. Наше время очень серьезное и очень напряженное. И у наших медицинских работников – и у врачей, и у среднего персонала – очень большая загруженность.
Итогом масштабного форума станет принятие новой программы работы федерации на ближайшие 5 лет.
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У наших медработников очень большая загруженность. Какие проблемы у системы здравоохранения Беларуси
Новости Беларуси. Подведение итогов и определение новых задач. В Минске начал работу двухдневный съезд Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили в программе...
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