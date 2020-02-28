Новый закон: в Беларусь решили пускать невъездных иностранцев, но не всех

Источник материала: KYKY

Иностранцам, которые не оплатили свои административные штрафы, полученные в Беларуси, все-таки разрешат въезжать в страну, пишет TUT.by. С 1 июля эти изменения в законодательстве вступят в силу. Только выложиться на штраф все равно придется.

Обычно было как: туристы в Беларуси, например, превышали скорость, за что им, как и всем, полагался штраф. Но «письма счастья» опаздывают – как правило, ко времени их прихода иностранцы успевают покинуть нашу страну. Тогда человек, не оплативший штраф, попадает в список людей, которых в Беларусь не пускают. Правда, об этом он не знает до последнего – вплоть до момента, когда снова пытается навестить Беларусь. Его любезно разворачивают на границе – даже за минимальную сумму штрафа.

Теперь все заиграет по-новому. МВД и компания подготовили проект закона «О внесении изменений в закон о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в РБ». Закон уже принят и заработает с 1 июля 2020-го. По планам, перед визитом в Беларусь иностранец быстрее и проще поймет, есть ли у него ограничения на въезд к нам в страну. Для этого ему нужно зайти на сайт МВД Беларуси, заполнить форму запроса на русском или английском языке, указав свои личные данные, и получить ответ в режиме реального времени – есть ли запрет или нет.

Если у туриста есть какие-либо ограничения на пересечение беларуской границы, то ему скажут, кто их установил, почему и на какой срок. Также через сайт МВД иностранец сможет обратиться за комментариями в госорган, принявший решение о запрете его въезда в Беларусь. И уведомить этот орган об уплате штрафа – для того, чтобы ограничение сняли. Пограничникам же дали полное право самим выбирать, пропускать туристов-должников или нет – и тех, кто едет с квитанцией о погашении штрафа, и тех, у кого такой квитанции нет. Тогда последним придется подписать письменное обязательство: мол, после прибытия в Беларусь он оплатит штраф, а при выезде подтвердит это.