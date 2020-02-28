ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер создатель самого современного истребителя-бомбардировщика России

28.02.2020 11:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Москве умер советский и российский авиаконструктор Роллан Мартиросов. Об этом РИА Новости сообщил источник в авиастроительной отрасли.


Источник: ПАО «Компания „Сухой“»

«Двадцать седьмого февраля на 85-м году жизни скончался Герой труда Российской Федерации, главный конструктор Су-34 Роллан Гургенович Мартиросов», — сказал собеседник агентства.

Дата и место похорон на данный момент неизвестны.

На сайте ПАО «Компания „Сухой“», говорится, что Роллан Гургенович осуществлял руководство программой Су-34. Под его руководством была сформирована кооперация разработчиков, которая смогла «осуществить разработку составных частей авиационного комплекса с заданными характеристиками».

Отмечается, что Роллан Мартиросов пришел на работу в ОКБ Сухого в 1959 году после окончания Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе. За время работы на предприятии занимал должности инженера, начальника бригады, заместителя начальника конструкторского отдела, начальника конструкторского отдела, главного конструктора.

Он внес большой личный вклад в решение сложных технических вопросов в процессе разработки, испытаний и серийного освоения таких известных самолетов ОКБ Сухого, как Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27. Под его непосредственным техническим руководством разработаны и воплощены основные технические решения Су-34.

Роллан Мартиросов был главным конструктором Су-34, а впоследствии обеспечивал техническое руководство работами по наращиванию боевых возможностей самолета Су-34 в рамках государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 62-летний мужчина обманом присвоил три квартиры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика