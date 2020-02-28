Умер создатель самого современного истребителя-бомбардировщика России

Источник материала: Tut.by

В Москве умер советский и российский авиаконструктор Роллан Мартиросов. Об этом РИА Новости сообщил источник в авиастроительной отрасли.



Источник: ПАО «Компания „Сухой“»

«Двадцать седьмого февраля на 85-м году жизни скончался Герой труда Российской Федерации, главный конструктор Су-34 Роллан Гургенович Мартиросов», — сказал собеседник агентства.

Дата и место похорон на данный момент неизвестны.

На сайте ПАО «Компания „Сухой“», говорится , что Роллан Гургенович осуществлял руководство программой Су-34. Под его руководством была сформирована кооперация разработчиков, которая смогла «осуществить разработку составных частей авиационного комплекса с заданными характеристиками».

Отмечается, что Роллан Мартиросов пришел на работу в ОКБ Сухого в 1959 году после окончания Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе. За время работы на предприятии занимал должности инженера, начальника бригады, заместителя начальника конструкторского отдела, начальника конструкторского отдела, главного конструктора.

Он внес большой личный вклад в решение сложных технических вопросов в процессе разработки, испытаний и серийного освоения таких известных самолетов ОКБ Сухого, как Су-7БКЛ, Су-15, Т-4, Су-24, Су-24М и Су-27. Под его непосредственным техническим руководством разработаны и воплощены основные технические решения Су-34.

Роллан Мартиросов был главным конструктором Су-34, а впоследствии обеспечивал техническое руководство работами по наращиванию боевых возможностей самолета Су-34 в рамках государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации.