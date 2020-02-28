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Женевский автосалон отменен из-за эпидемии коронавируса
Источник материала: Tut.by
Женевский автосалон, который должен был открыться 3 марта, отменен из-за эпидемии коронавируса. Об отмене выставки
Вечером 27 февраля многие автомобильные представительства заявили, что руководители брендов в эту пятницу планировали сообщить своим сотрудникам о запрете выезжать в Женеву.
По данным издания
При этом ранее представители организаторов говорили, что речь об отмене автосалона пока не идет. Планировалось принять определенные меры предосторожности, в том числе дезинфекцию общественных пространств, очистку поручней и зон питания. Кроме того, представители выставочного центра Palexpo заявили о намерении стимулировать участников автосалона следить за здоровьем своих сотрудников.
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Официального заявления от организаторов пока нет, но Министерство здравоохранения Швейцарии уже высказалось за отмену всех массовых мероприятий в стране.
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