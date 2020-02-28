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Женевский автосалон отменен из-за эпидемии коронавируса

28.02.2020 14:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женевский автосалон, который должен был открыться 3 марта, отменен из-за эпидемии коронавируса. Об отмене выставки Autonews.ru сообщили представители Skoda и Porsche. Официального заявления от организаторов пока нет, но Министерство здравоохранения Швейцарии уже высказалось за отмену всех массовых мероприятий в стране.


Фото: Reuters

Вечером 27 февраля многие автомобильные представительства заявили, что руководители брендов в эту пятницу планировали сообщить своим сотрудникам о запрете выезжать в Женеву.

По данным издания Automotive News, 28 февраля министр здравоохранения Швейцарии заявил об отмене всех общественных мероприятий в стране с участием более одной тысячи человек по крайней мере до 15 марта в связи с распространением эпидемии. На данный момент известно о девяти случаях заражения в стране.

При этом ранее представители организаторов говорили, что речь об отмене автосалона пока не идет. Планировалось принять определенные меры предосторожности, в том числе дезинфекцию общественных пространств, очистку поручней и зон питания. Кроме того, представители выставочного центра Palexpo заявили о намерении стимулировать участников автосалона следить за здоровьем своих сотрудников.

 
 
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Официального заявления от организаторов пока нет, но Министерство здравоохранения Швейцарии уже высказалось за отмену всех массовых мероприятий в стране.
 
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