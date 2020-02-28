Чешская MW Motors показала переведенный на электротягу УАЗ «Хантер»

Источник материала: Tut.by

Российский внедорожник стал основой для создания электрического вездехода, который, по замыслу создателей, на европейском рынке может быть востребован фермерскими хозяйствами, горнодобывающими компаниями и работниками лесной промышленности.





Созданный на базе «Хантера» электромобиль MWM Spartan — детище чешской компании MW Motors, занимающейся мелкосерийным выпуском электрокаров EV Luka . Электрический «уазик» пока еще проходит финальные испытания, но, судя по снимкам, сохранит узнаваемую внешность, а практически все изменения затронут техническую часть. Отдача электродвигателя пока не озвучена, но известно, что Spartan получит блок тяговых батарей емкостью от 56 до 90 кВт·ч.









Разработчики отмечают, что Spartan сохранит исходные геометрические параметры и подключаемый полный привод с понижающей передачей. Кроме того, чехи намерены продавать электрические внедорожники на рынке Великобритании — после окончания сертификационных испытаний в четвертом квартале текущего года. В конце года ожидается запуск версии Spartan для других рынков с левосторонним движением и остальной Европы.





Сборка машин будет осуществляться в Чехии на мощностях MW Motors. В компании обещают «доступную цену и невысокие затраты и обслуживание».