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Чешская MW Motors показала переведенный на электротягу УАЗ «Хантер»
Источник материала: Tut.by
Российский внедорожник стал основой для создания электрического вездехода, который, по замыслу создателей, на европейском рынке может быть востребован фермерскими хозяйствами, горнодобывающими компаниями и работниками лесной промышленности.
Созданный на базе «Хантера» электромобиль MWM Spartan — детище чешской компании MW Motors, занимающейся мелкосерийным выпуском электрокаров
Разработчики отмечают, что Spartan сохранит исходные геометрические параметры и подключаемый полный привод с понижающей передачей. Кроме того, чехи намерены продавать электрические внедорожники на рынке Великобритании — после окончания сертификационных испытаний в четвертом квартале текущего года. В конце года ожидается запуск версии Spartan для других рынков с левосторонним движением и остальной Европы.
Сборка машин будет осуществляться в Чехии на мощностях MW Motors. В компании обещают «доступную цену и невысокие затраты и обслуживание».
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Российский внедорожник стал основой для создания электрического вездехода, который, по замыслу создателей, может быть востребован фермерскими хозяйствами,...
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