Снаряды времен войны обнаружили в Бобруйском районе

Речь идёт о двух снарядах времён Великой Отечественной войны: артиллерийском и противотанковом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.

Ранее диспетчер местной дистанции пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги сообщил правоохранителям о предмете, похожем на снаряд, находившемся в трех метрах от железнодорожных путей вблизи дороги Бобруйск - Глуск и поворота на поселок Туголица.

Это была авиабомба времен Великой Отечественной войны.

Специалисты вывезли снаряды на специальный полигон и уничтожили их.

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