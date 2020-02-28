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Снаряды времен войны обнаружили в Бобруйском районе
28.02.2020 13:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Речь идёт о двух снарядах времён Великой Отечественной войны: артиллерийском и противотанковом, сообщает
Ранее диспетчер местной дистанции пути Могилевского отделения Белорусской железной дороги сообщил правоохранителям о предмете, похожем на снаряд, находившемся в трех метрах от железнодорожных путей вблизи дороги Бобруйск - Глуск и поворота на поселок Туголица.
Это была авиабомба времен Великой Отечественной войны.
Специалисты вывезли снаряды на специальный полигон и уничтожили их.
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Мужчина нашел подозрительные металлические предметы на берегу озера неподалеку от деревни Дубовка.
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