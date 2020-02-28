Белорус Павел Дик взял «бронзу» на этапе Кубка мира по фристайлу в Алматы

Источник материала: Аргументы и факты

В Казахстане состоялся очередной этап Кубка мира в лыжной акробатике фристайла. Третье место в Алматы занял белорус Павел Дик. Наш спортсмен уступил лишь американцу Кристоферу Лилису и швейцарцу Пирмину Вернеру.

Отметим, что это вторая медаль Павла Дика в Кубке мира в нынешнем сезоне. Еще одну «бронзу» белорус завоевал на этапе в Москве.

В соревнованиях принимали участие еще четверо белорусов. Максим Густик занял четвертое место, Макар Митрофанов – седьмое, Игорь Дребенков – 16-е, Дмитрий Мазуркевич – 21-е.

В женских соревнованиях впервые в карьере пробилась в финал Кубка мира белоруска Снежана Дребенкова. Наша спортсменка замкнула восьмерку сильнейших. Победительницей стала украинка Надежда Мохнацкая. Лидеры женской сборной Беларуси Анна Гуськова, Александра Романовская и Алла Цупер старт в Алматы пропустили.