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«Соблюдаю приметы – не фотографироваться перед вылетом». Лётчик рассказал о своей работе
Источник материала: СТВ
Майор Виктор Бурка за штурвалом с 2014 года. Наверное, родную Беларусь чаще видит сверху. Но география его полётов невероятно обширная. О героях неба – в программе
Виктор Бурка, заместитель командира авиационной эскадрильи:
Он как раз был в составе экипажа, который недавно перевозил гуманитарный груз в охваченный коронавирусом Китай.
В заоблачные вершины его позвал пример отца — тоже военного лётчика.
Пилот – это та профессия, где будь ты хоть трижды асом, случиться может всё, что угодно. Но больше всего укрепляет дух Виктора забота родных.
И действительно, в карьере бывали разные ситуации. Когда одно неверное движение может стоить жизни.
Такие люди – и есть элита нашей армии. Не зря он – неизменный участник парада. И, несмотря на опасности, такие люди уже ни на что небо не променяют.
Виктор Бурка:
У Виктора есть сын. И, наверняка, отец в глубине души хочет, чтобы династия продолжилась.
Виктор Бурка:
Но, наверное, достаточно просто взять его в полёт.
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Майор Виктор Бурка за штурвалом с 2014 года. Наверное, родную Беларусь чаще видит сверху. Но география его полётов невероятно обширная. О героях неба – в программе...
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