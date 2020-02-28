До 15 марта – в БНТУ обучение по индивидуальному плану

Источник материала: Аргументы и факты

Ректорат БНТУ прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом иностранного студента вуза, который вернулся из Ирана.

Как говорится в сообщении, чрезвычайной ситуации в вузе нет: «Ректоратом БНТУ в соответствии с рекомендациями здравоохранения приняты все меры для того, чтобы локализовать данную проблему. Ситуация управляема и находится под контролем руководства. Работники и студенты, которые вступали в контакт с заболевшим студентом, направлены в учреждения здравоохранения под наблюдение медиков. В отношении мест пребывания студента соответствующая санитарная обработка сделана до прихода студентов на обучение. Убедительная просьба своевременно сообщать о возможных случаях заражения и содействовать выявлению лиц, контактировавших с заболевшим. С сегодняшнего дня в университете организовывается ежедневный контроль за состоянием здоровья обучающихся, преподавателей и работников. Усиливаются меры санитарно-гигиенического контроля и дезинфекции»

С 28 февраля по 15 марта учебный процесс в БНТУ переводится на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, то есть аудиторных занятий не будет. Работа профессорско-преподавательского состав организуется с учетом необходимости по возможности ограничить посещение университета. Кроме того, будет ограничено посещение общежитий посторонними лицами. Университет отменяет проведение массовых мероприятий и настоятельно рекомендует ограничить контакты с иными лицами, в том числе участие в массовых мероприятиях, проводимых в учреждениях города.

С 28 февраля в университете для решения возникающих ситуаций начинает работу оперативная группа под руководством первого проректора БНТУ Георгия Александровича Вершины.