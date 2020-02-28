В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»

Источник материала: Вороновская газета





Титул «Лидер-2020» оспаривали семь талантливых, инициативных и креативных школьников — Милана Давгуль из Начского УПК, Виолетта Руселевич из Дотишской СШ, Ангелина Янкелайть из Полецкишской СШ, Владислав Юхневич из Жирмунской СШ, Софья Кичко из Конвелишского УПК, Олег Ненартович из Погородненской СШ, Полина Жуковская из Радунской СШ.































С видеороликами участников конкурсное жюри ознакомилось ранее, а на сцену Вороновской школы ребята выходили для самопрезентации «Я и мое объединение» и представления социальных проектов, в реализации которых участвуют. Было очевидным, что молодые люди не только отличаются прилежанием в школе, но и являются активными общественниками, откликающимися на многие полезные инициативы своих школ: творческие, краеведческие, благотворительные.







































По итогам заочного и публичного конкурсов обладательницей титула «Лидер-2020» стала Виолетта Руселевич. Второе место заняла Полина Жуковская, третье — Софья Кичко.























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Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.