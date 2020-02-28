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В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»

28.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»

Титул «Лидер-2020» оспаривали семь талантливых, инициативных и креативных школьников — Милана Давгуль из Начского УПК, Виолетта Руселевич из Дотишской СШ, Ангелина Янкелайть из Полецкишской СШ, Владислав Юхневич из Жирмунской СШ, Софья Кичко из Конвелишского УПК, Олег Ненартович из Погородненской СШ, Полина Жуковская из Радунской СШ.


В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»

В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»

С видеороликами участников конкурсное жюри ознакомилось ранее, а на сцену Вороновской школы ребята выходили для самопрезентации «Я и мое объединение» и представления  социальных проектов, в реализации которых участвуют. Было очевидным, что молодые люди не только отличаются прилежанием в школе, но и являются активными общественниками, откликающимися на многие полезные инициативы своих школ: творческие, краеведческие,  благотворительные.
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»

В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»

 По итогам заочного и публичного конкурсов обладательницей титула «Лидер-2020» стала Виолетта Руселевич. Второе место заняла Полина Жуковская, третье — Софья Кичко.


В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»

В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»
В Вороново прошел конкурс «Лидер-2020»

Подробнее — в печатном номере «Воранаўскай газеты».

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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Титул «Лидер-2020» оспаривали семь талантливых, инициативных и креативных школьников — Милана Давгуль из Начского УПК, Виолетта Руселевич из Дотишской СШ, Ангелина...
 
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