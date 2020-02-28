Казахстан на Кубке Регионов УЕФА представит команда «БН-Каскелен»

Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня две лучшие любительские команды Казахстана по футболу «Гефест» из Сарани и «БН-Каскелен» из Каскелена на нейтральной территории – в Костанае на «Тобыл Арене» боролись за право принять участие в Кубке Регионов УЕФА.

В Казахстане соискатель Кубка определяется в матче между командами, которые побеждали в любительских чемпионатах страны за последние два года. В 2018 году чемпионом страны среди любителей стал «Гефест» из Карагандинской области. В прошлом сезоне победу в любительском первенстве одержал «БН-Каскелен», представляющий Алматинскую область.

После первого тайма счет был 1:0 в пользу «БН-Каскелен». На 11-й минуте гол забил Рамиль Акбаров.

На 51-й минуте матча игрок «Гефеста» Гейсар Алекперзаде сравнял счет. Основное время закончилось вничью 1:1.

Победителя по регламенту выявили пенальти. Точнее были футболисты из Алматинской области 3:1.

Накануне тренер «БН-Каскелен» Асхат Кадыркулов, в недавнем прошлом блистательный полузащитник национальной сборной Казахстана, выступавший в составе алматинского «Кайрата», московского ЦСКА и целого ряда других известных команд, поделился мыслями о предстоящей игре:

Перспективой принять участие в соревнованиях с высоким международным статусом мы прониклись практически сразу после победы в любительском чемпионате Казахстана. По сути дела, Кубок Регионов представляет собой аналог Лиги чемпионов УЕФА. Пусть он проводится для любительских команд, но каждая из них защищает спортивную честь своей страны и жаждет сделать это на максимально высоком игровом уровне. Сыграть в такой компании будет не только здорово, но и невероятно престижно. Что касается подготовки к игре с «Гефестом», то целенаправленный учебно-тренировочный процесс продолжался в течение месяца. Как в этот период, так и ранее команда выступала в различных товарищеских матчах и турнирах. Полагаю, наши соперники из Сарани тоже в полной мере сознают степень ответственности и, разумеется, не теряли времени зря. Поэтому, сегодняшняя встреча состоится как матч с яростным накалом. Многое будет зависеть от морально-волевых качеств игроков, а также их умения использовать накопленный опыт и мастерство. Игра, несомненно, получится боевой, а значит содержательной на борьбу и зрелищность.

Так и получилось.

Итак, 27 мая на Мальте волковысская «Спарта» в предварительном раунде розыгрыша Кубка Регионов УЕФА в группе «Б» сыграет с командой «БН-Каскелен».

Победители групп и обладатели вторых мест получат право сыграть в промежуточном раунде в группе 2 или 4.







