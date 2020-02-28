Человеку важно быть услышанным и понятым

Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском районном исполнительном комитете сегодня на заседании исполкома рассмотрели вопросы, касающиеся состояния идеологической работы в организациях района.

Заседание прошло под руководством председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Александра Ивановича Булака. В работе исполкома принимали участие заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Виктор Францевич Пранюк и заместитель начальника главного управления идеологической работы облисполкома Ирина Брониславовна Степаненко.





Как отметила в своем выступлении заведующий сектором идеологической работы райисполкома Ольга Чеславовна Борко, непосредственная организация идеологической работы в регионе возлагается на сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, работающих на профессиональной основе заместителей руководителей организаций (с численностью более 300 работников) и сельскохозяйственных организаций, специалистов с возложением обязанностей, заместителей руководителей учреждений образования по воспитательной работе.

Но, как подчеркнул в ходе обсуждения вопроса заместитель председателя облисполкома Виктор Францевич Пранюк, идеологическая работа должна проводиться активнее всеми, кто имеет отношение к идеологической вертикали, в том числе и с использованием сайтов и соцсетей.





Более значимым в этом плане должно быть участие и всех общественных объединений. Как одно из плодотворных направлений деятельности активной общественности, Виктор Францевич назвал популяризацию здорового образа жизни. Их лидерам нужно плодотворнее поработать в таком направлении, как организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. В качестве экспериментального подхода заместитель председателя предложил каждому общественному объединению определиться с видом спорта и заняться его популяризацией среди населения района. Например, для Белорусского общества Красного Креста в связи со сложившимися уже предпочтениями идеально подойдет скандинавская ходьба, для Белорусского союза женщин – легкоатлетические кроссы. Безусловно, это должна быть работа совместно с сектором по спорту и туризму райисполкома, который знает все нюансы организации подобных мероприятий. «Думаю, эффективная деятельность общественных организаций не останется незамеченной районной исполнительной властью и будет хорошим аргументом для финансовой и иной поддержки. Потому что вопросы сохранения здоровья нации всегда находятся в числе самых значимых направлений государственной социальной политики в нашей стране, - подчеркнул заместитель губернатора.

Как заметил председатель Ивьевского райисполкома Александр Иванович Булак, именно с общения с людьми и должна начинаться работа идеолога в коллективе. Человеку важно быть услышанным и понятым.





Если это трудовые отношения, люди хотят, чтобы соблюдалась справедливость при распределении полученных от общественного труда дивидендов, чтобы отношение было человеческим, чтобы климат был благоприятным. Ему важно быть услышанным, если он обращается к своему руководству с личной просьбой, заостряет внимание на какой-либо актуальной проблеме локального характера.

Главным критерием эффективности работы идеологической вертикали было и остается обеспечение общественно-политической стабильности в обществе. А складывается она из спокойной обстановки в регионе, в каждой районной организации, как государственной, так и частной формы собственности, из благополучия каждой семьи и уверенности в завтрашнем дне каждого отдельно взятого человека.

Т, Болотова

С. Зенкевич (фото).