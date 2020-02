Источник материала: Tut.by

От коронавируса 27 февраля скончалась первая профессиональная спортсменка. Об этом сообщает eurosport со ссылкой на английскую версию телеканала Al Arabiya и иранское информагентство Rokna.

Her name is Elham Sheykhi. This young Iran’s female futsal player is the latest victim of #CoronaVirus in Iran. She was only 23 years old. Meanwhile,

Iran’s officials are trying to cover up Corona deaths by lying and underreporting them.

The situation is very serious pic.twitter.com/1MMcFFwdzE