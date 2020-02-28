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Беларусь начинает передачу GNSS данных в Европейскую сеть постоянно действующих станций

28.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь начинает передачу GNSS данных в Европейскую сеть постоянно действующих станций

Беларусь начинает передачу GNSS данных в Европейскую сеть постоянно действующих станций (EPN), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

РУП «Белгеодезия» с 1 марта начинает передачу данных в два аналитических центра обработки данных GNSS (Глобальных навигационных спутниковых систем). До настоящего времени Беларусь была единственной страной в Европе, где не было ни одного пункта EPN.

По поручению Госкомимущества предприятие прошло процедуру включения четырех пунктов спутниковой системы точного позиционирования Беларуси в EPN, которая объединяет более 100 европейских агентств и университетов.

«Присоединение Беларуси к EPN — важный момент для белорусских геодезистов, поскольку означает прямой доступ к международным стандартам по поддержке функционирования постоянно действующих пунктов. Это необходимое условие и первый шаг для включения наших станций в число пунктов международной службы GNSS», — пояснили в пресс-службе.

https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь начинает передачу GNSS данных в Европейскую сеть постоянно действующих станций (EPN), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу....
 
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