ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дракохруст: Лукашенко услышал одно, российские министры — другое, и они поняли хозяина Кремля лучше

28.02.2020 20:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политический обозреватель— о предварительных итогах нефтяной «войны» Беларуси и России?

«Ранее энергетические «войны» между «заклятыми» друзьями заканчивались «вечными» мирами. Ну не вечно, но стороны договаривались о формуле решения спора на довольно длительный срок, — пишет аналитик. — Юрий Дракохруст в своем блоге на Радыё Свабода. — Сейчас — не совсем так. Или совсем не так».

Индикатором стал результат переговоров о компенсации за загрязненную нефть, которая в прошлом году нанесла сильный удар по белорусскому нефтяной промышленности — экспорт продукции предприятий концерна «Белнефтехим» снизился на 800 миллионов долларов.

Дракохруст напоминает, что прошлым летом «Белнефтехим» требовал от России компенсации за грязную нефть в размере 155 миллионов долларов, в январе этого года речь уже шла о 131 миллион долларов компенсации, а 26 февраля стало известно, что достигнуто согласие о компенсации в размере 61 миллиона долларов.

«Дистанция между 800 миллионами упущенной выгоды и 61 миллионам согласованной компенсации хорошо иллюстрируется испанской поговоркой «другу — все, врагам — только закон». Беларусь якобы в враги России не записывалась, но в этом вопросе получила «только закон», только компенсацию за прямой ущерб, высчитанный благоприятным для того, кто нанес ущерб, способом», — отмечает политический обозреватель.

Примерно такой же оказалось позиция Москвы в вопросе текущих поставок нефти и компенсации за налоговый маневр.

«Ведь цифры компенсации, которые называл Лукашенко, и цифры, которые называли российские правительственные чиновники, расходились раз в 10 — примерно как с компенсацией за грязную нефть».

Сам Лукшенко крайне возмущался позицией российской стороны, видя в этом недопонимание со стороны российских министров — мол, не успели с Путиным договориться, а вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности.

Между тем, Юрия Дракохруст видит причину не в недопонимании.

«Договоренность если и была, то гораздо более скромная, чем рассказывал о ней Лукашенко и даже чем ему она представлялась», — пишет политический аналитик.

Он напоминает, что еще в прошлом году в ежегодном послании Путин объяснил: хочет Беларусь иметь условия хозяйствования, как в Смоленской области — пусть делается Смоленской областью. Ну а нет — так нет.

«Тогда вот так: Лукашенко услышал одно, российские правительственные чиновники — совсем другое, и почему-то кажется, что они поняли хозяина Кремля лучше, чем его белорусский собеседник», — отмечает Юрий Дракохруст.

В 2018 году, когда Россия принимала решение о налоговом маневр в нефтяной отрасли, высказывались предположения, что после 2024 года, когда экспортная пошлина обнулится и цена на нефть для Беларуси станет мировой, гигантский белорусский экспорт нефтепродуктов, одна из главных источников пополнения бюджета, обнулится также. После 2024 года.

Но похоже, что это происходит уже сейчас. В прошлом году, в первый год российского налогового маневра, Беларусь на экспорте нефтепродуктов заработала всего 300 миллионов долларов, в 5,3 раза меньше, чем в 2018 году.

В этом году нефть стала еще дороже, а нефтепереработка с последующей продажей нефтепродуктов — еще менее выгодной.

«Вот такая, похоже, реальность. И для белорусского нефтяной отрасли 2024 год наступает уже в этом году», — подытоживает Юрий Дракохруст.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический обозреватель— о предварительных итогах нефтяной «войны» Беларуси и России?
 
Новости дня
Новости разные
 
Больницы Брестской области закрывают для посещений и плановых госпитализаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика