«Должны были сидеть кагэбэшники, а посадили меня». Последнее слово бывшего следователя на суде за взятки

"Белсат" . На суд пришло много родственников Клопова, чтобы поддержать его. От каких-либо комментариев они отказались, сказав лишь, что, возможно, прокомментируют дело после приговора, передает





«Я боюсь за жизнь своего сына. Уже и так все понятно. Эта система такого не прощает, поэтому я не буду ничего говорить», – заявила мать Юрия.





Сам Юрий Клопов в своем последнем слове также был немногословен. Он сказал следующее: «Не знаю, когда и кому помогало это последнее слово. Выходит, что за 25 лет нашей так называемой независимости мы добились только того, что на основании показаний свидетелей, на основании которых в 1937 г. людей сажали на большие сроки, посылали в лагеря, сегодня добавили только полиграф и телефонные соединения, которые очень хорошо подгоняются под нужные объяснения. Выходит, что история циклична. Почему на основании таких показаний людей отправляют в тюрьму? Не делайте из меня сакральной жертвы предвыборной кампании определенных кандидатов, судите меня за то, что я совершил. Все».





Приговор по делу Юрия Клопова будет озвучен 2 марта в 10:00.







