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В Лиде путешественников, прибывших из Китая, обследовали на наличие коронавирусной инфекции. Результаты отрицательные

28.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Лиде путешественников, прибывших из Китая, обследовали на наличие коронавирусной инфекции. Результаты отрицательные

Вчера лидчанина поместили в отдельный бокс инфекционного отделения Лидской ЦРБ, а сегодня уже выписали из больницы, так как анализы показали отрицательный результат, пишет «Лідская газета».

Молодой человек вместе со спутницей самолетом прибыли из Гуанчжоу в Москву 21 февраля. Со слов парня, в аэропорту у них измерили температуру, а также взяли мазки на коронавирус. Спустя три дня путешественники добрались до Лиды.

 Когда медики получили информацию о том, что в наш город из Китая вернулись двое граждан, они отправились к ним по месту жительства, – рассказывает заведующая отделом эпидемиологии Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Елена Садовская. – У молодых людей были взяты биоматериалы на исследование, также им измеряли температуру. У девушки она оказалась в норме, а вот у парня повышена – 37,5°С. Согласно установленным инструкциям, его транспортировали в отдельный бокс инфекционного отделения Лидской ЦРБ. Там парня осмотрели врачи-инфекционисты, взяли биохимический и общий анализы крови, провели рентгено-флюорографическое обследование. Сегодня получили отрицательные результаты назофарингеальных мазков, поэтому молодой человек был выписан из больницы.

Тем не менее, наблюдение за путешественниками, вернувшимися из Китая, будут вестись и далее – вплоть до 6 марта. В этот день у них вновь будут взяты назофарингеальные мазки.

lidanews.by

 
 
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Вчера лидчанина поместили в отдельный бокс инфекционного отделения Лидской ЦРБ, а сегодня уже выписали из больницы, так как анализы показали отрицательный...
 
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