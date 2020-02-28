В Лиде путешественников, прибывших из Китая, обследовали на наличие коронавирусной инфекции. Результаты отрицательные

Источник материала: Вороновская газета





Вчера лидчанина поместили в отдельный бокс инфекционного отделения Лидской ЦРБ, а сегодня уже выписали из больницы, так как анализы показали отрицательный результат, пишет «Лідская газета» .

Молодой человек вместе со спутницей самолетом прибыли из Гуанчжоу в Москву 21 февраля. Со слов парня, в аэропорту у них измерили температуру, а также взяли мазки на коронавирус. Спустя три дня путешественники добрались до Лиды.

– Когда медики получили информацию о том, что в наш город из Китая вернулись двое граждан, они отправились к ним по месту жительства, – рассказывает заведующая отделом эпидемиологии Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Елена Садовская. – У молодых людей были взяты биоматериалы на исследование, также им измеряли температуру. У девушки она оказалась в норме, а вот у парня повышена – 37,5°С. Согласно установленным инструкциям, его транспортировали в отдельный бокс инфекционного отделения Лидской ЦРБ. Там парня осмотрели врачи-инфекционисты, взяли биохимический и общий анализы крови, провели рентгено-флюорографическое обследование. Сегодня получили отрицательные результаты назофарингеальных мазков, поэтому молодой человек был выписан из больницы.

Тем не менее, наблюдение за путешественниками, вернувшимися из Китая, будут вестись и далее – вплоть до 6 марта. В этот день у них вновь будут взяты назофарингеальные мазки.