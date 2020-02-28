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Брюс Уиллис снова станет лицом рекламной кампании HELL

28.02.2020 19:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Брюс Уиллис снова станет лицом рекламной кампании HELL
hellenergy

HELL ENERGY, один известных брендов энергетических напитков в мире и лидер на рынке Венгрии, объявил о продлении сотрудничества с Брюсом Уиллисом. Актер останется лицом глобальной рекламной кампании HELL еще на два года.

В новом рекламном ролике помимо напитка HELL CLASSIC будет представлена новинка ассортимента – HELL ENERGY COFFEE. Рядом с голливудским актером появится модель, актриса Зулейка Ривера, которая получила мировую известность благодаря музыкальному клипу Despacito, насчитывающему 6,6 млрд просмотров.

Брюс Уиллис снова станет лицом рекламной кампании HELL Взбодриться без вреда. Что входит в состав энергетических напитков?

Продукция венгерской компании, производителя энергетических напитков и кофе со льдом, доступна на 5 континентах в более чем 50 странах мира. В Беларусь компания начала поставки в 2015 году и сегодня входит в четверку крупнейших поставщиков энергетических напитков в стране. Два года назад компания приняла решение о поиске лица бренда – знаменитости, популярной во всем мире, которая бы отражала ценности бренда HELL.

«Успех выбора, который мы сделали два года назад, подтверждается отзывами потребителей, поскольку именно они выбирают свой энергетический напиток каждый день. У Брюса Уиллиса есть все, что представляет бренд HELL: он сильный, динамичный и смелый. Работа, которую мы проделали в последние пару лет, подтвердила, что мы также схожи в нашей приверженности качеству, поэтому у нас не было сомнений, что мы хотим продолжать сотрудничество, - отмечает директор по международным коммуникациям и маркетингу Петер ПАНТЛ. - И мы снова повысили ставку и пригласили еще одну звезду Зулейку Ривьера, чтобы составить пару Брюсу Уиллису в нашей глобальной рекламной кампании. Модель и актриса завоевала звание «Мисс Вселенная» в 2006 году и, возможно, наиболее известна в Венгрии благодаря съемкам в клипе Despacito. С тех пор она сыграла несколько ролей в кино и стала успешной бизнес-леди».

Съемки нового рекламного ролика HELL пройдут в начале марта 2020 года в Нью-Йорке. Представители бренда сообщают о том, что в ролике помимо энергетического напитка HELL будет показан HELL ENERGY COFFEE.

Брюс Уиллис снова станет лицом рекламной кампании HELL
 

О HELL ENERGY:

HELL ENERGY - один из самых динамично развивающихся брендов FMCG в мире. HELL ENERGY была основана в 2006 году как семейная компания и до сих пор работает в той же системе управления бизнеса. Бренд стал лидирующим энергетическим напитком на рынке Венгрии за рекордно короткие сроки. Бренд присутствует в более чем 50 странах мира, являясь лидером рынка в Болгарии, Румынии, Боснии и Герцеговине, Словакии, Хорватии, Греции и на Кипре. С 2017 года корпорация производит собственную упаковку на своем заводе по производству алюминиевых банок QUALITY PACK, оснащенном современными технологиями. Компания сделала выбор в пользу упаковки будущего, алюминиевой банки, которая на 100% подлежит вторичной переработке.

2018 год стал вехой в развитии бренда HELL ENERGY: запуск глобальной рекламной кампании с голливудской звездой Брюсом Уиллисом. В 2019 году HELL вошел в новый сегмент рынка с новой линейкой продуктов ENERGY COFFEE.

 
 
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Брюсс Уиллис снимется в рекламной кампании вместе с популярной моделью и актрисой Зулейкой Ривера.
 
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Lida.Info
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