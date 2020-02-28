Брюс Уиллис снова станет лицом рекламной кампании HELL

Источник материала: Аргументы и факты

HELL ENERGY, один известных брендов энергетических напитков в мире и лидер на рынке Венгрии, объявил о продлении сотрудничества с Брюсом Уиллисом. Актер останется лицом глобальной рекламной кампании HELL еще на два года.

В новом рекламном ролике помимо напитка HELL CLASSIC будет представлена новинка ассортимента – HELL ENERGY COFFEE. Рядом с голливудским актером появится модель, актриса Зулейка Ривера, которая получила мировую известность благодаря музыкальному клипу Despacito, насчитывающему 6,6 млрд просмотров.

Продукция венгерской компании, производителя энергетических напитков и кофе со льдом, доступна на 5 континентах в более чем 50 странах мира. В Беларусь компания начала поставки в 2015 году и сегодня входит в четверку крупнейших поставщиков энергетических напитков в стране. Два года назад компания приняла решение о поиске лица бренда – знаменитости, популярной во всем мире, которая бы отражала ценности бренда HELL.

«Успех выбора, который мы сделали два года назад, подтверждается отзывами потребителей, поскольку именно они выбирают свой энергетический напиток каждый день. У Брюса Уиллиса есть все, что представляет бренд HELL: он сильный, динамичный и смелый. Работа, которую мы проделали в последние пару лет, подтвердила, что мы также схожи в нашей приверженности качеству, поэтому у нас не было сомнений, что мы хотим продолжать сотрудничество, - отмечает директор по международным коммуникациям и маркетингу Петер ПАНТЛ. - И мы снова повысили ставку и пригласили еще одну звезду Зулейку Ривьера, чтобы составить пару Брюсу Уиллису в нашей глобальной рекламной кампании. Модель и актриса завоевала звание «Мисс Вселенная» в 2006 году и, возможно, наиболее известна в Венгрии благодаря съемкам в клипе Despacito. С тех пор она сыграла несколько ролей в кино и стала успешной бизнес-леди».

Съемки нового рекламного ролика HELL пройдут в начале марта 2020 года в Нью-Йорке. Представители бренда сообщают о том, что в ролике помимо энергетического напитка HELL будет показан HELL ENERGY COFFEE.





О HELL ENERGY:

HELL ENERGY - один из самых динамично развивающихся брендов FMCG в мире. HELL ENERGY была основана в 2006 году как семейная компания и до сих пор работает в той же системе управления бизнеса. Бренд стал лидирующим энергетическим напитком на рынке Венгрии за рекордно короткие сроки. Бренд присутствует в более чем 50 странах мира, являясь лидером рынка в Болгарии, Румынии, Боснии и Герцеговине, Словакии, Хорватии, Греции и на Кипре. С 2017 года корпорация производит собственную упаковку на своем заводе по производству алюминиевых банок QUALITY PACK, оснащенном современными технологиями. Компания сделала выбор в пользу упаковки будущего, алюминиевой банки, которая на 100% подлежит вторичной переработке.

2018 год стал вехой в развитии бренда HELL ENERGY: запуск глобальной рекламной кампании с голливудской звездой Брюсом Уиллисом. В 2019 году HELL вошел в новый сегмент рынка с новой линейкой продуктов ENERGY COFFEE.