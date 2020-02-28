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Нина Риччи. Как умер семейный бизнес звезды мира моды

28.02.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Нередко случается, что талантливому главе семейства, построившему свое прибыльное дело, некому его передать. В лучшем случае наследники выбирают другую дорогу. А бывает, – проживают родительское состояние и в итоге остаются ни с чем – ни денег, ни былой фамильной славы. Мы с вами много знаем разных историй.

У известного на весь мир модельера Нины Риччи всё сложилось счастливо. Она вырастила двух достойных сыновей, которые продолжили её дело. Хотя в жизни женщины поначалу было не всё так просто. Родилась она в Италии в семье мастеровитого, но бедного сапожника. Отец мечтал шить обувь для состоятельных людей, разбогатеть. Не случилось. Когда нашей героине было 12 лет, папа умер, оставив семье голодное существование. Вдова с детьми перебрались в Париж, где было больше шансов прокормиться. Девочке пришлось взять в руки иголку и помогать маме. И у неё неплохо получалось! Став старше, она устроилась в швейную мастерскую, а там пошло-поехало. Нина в 22 года становится главной модисткой одного из престижных модных домов. Здесь вовсю заиграли её собственные креативные фантазии, талант. А главное – желание вырваться к свету. Её платья стали замечать, парижские бутики – брать на реализацию.  

В личных делах было не так гладко: замужество, скорый развод. От мужа Нине достались сын Роберт и благозвучная фамилия – Риччи. С этим приобретением она и пошла дальше по жизни. 20 лет проработала в Модном доме «Рафэн», став даже его совладелицей. Слава, деньги. А когда компаньон умер, дом закрылся. Неизвестно, чем бы карьера модистки закончилась, если бы не сын. Роберт вырос нормальным парнем. Он бы мог почивать на маминых лаврах и деньгах – Нина уже имела приличное состояние. Но с наследником ей повезло. Кроить и шить красивые платья Роберт не собирался, зато у него было много других идей.

Маме уже было под 50, и она размышляла над тем, чтобы окончательно смотать нитки. То ли устала, то ли просто надоело. Бывают же в жизни каждого времена, когда ничего не хочешь, правда? Так вот именно Роберт её вытащил из застоя, предложил открыть собственное ателье под брендом «Нина Риччи». Сын сказал: «Ты занимайся рюшами и драпировками, а я буду вести дела». Это был 1932 год. Бизнес пошел в гору, и ателье из одной комнаты превратилось с годами в промышленную империю с персоналом из 500 швей. Мама разрабатывала эксклюзивные вещи для богемы и коллекции для женщин среднего достатка, особенно гонялись парижанки за её свадебными платьями и деловыми костюмами.

Роберт возглавил семейный бизнес. Он оказался талантливым стратегом. Продавал товар дешевле, чем конкуренты, но ничуть не хуже по качеству. После войны, когда интерес к моде вновь проснулся, организовывал показы, турне по европейским столицам и в США. Потом мама и сын решили выпускать духи и аксессуары. К этому приложил свою руку Роберт, организовав в компании парфюмерное дело. Со временемароматы духов «Нина Риччи» расплылись по всем континентам и до сих пор продолжают возбуждать дам, и не только. Самыми популярными из них стали духи «Запах времени» 1949 года. Они принесли модному дому «Нина Риччи» не только много денег, но ещё и парфюмерную славу.

Годы берут свое. Хозяйка ушла отдыхать, имея именные магазины в 130 странах мира. На место главного дизайнера Роберт нанимает новых художников. Кто-то был более успешным, кто-то менее. Стилистика и образы, которые проповедовала своим творчеством Нина, с годами растворились в чужих идеях и новых тенденциях.

После её смерти в 1970 году Дом еще несколько лет стоял в первых строчках престижности. А когда в 1988 году умер Роберт, семейный бизнес перешел в руки Жиля Фуша – приёмного сына Нины. Будучи сам увлеченным парфюмером, Роберт успел приобщить к изобретению запахов внука Романо. Но парню неинтересен был семейный бизнес, и он ушел в самостоятельное плавание. А Жиль в конце 90-х продал бренд испанской компании. Дом перестал заниматься высокой модой, новые владельцы переориентировали его на выпуск готовой одежды, украшений, часов, аксессуаров и парфюмерии. Осталось имя, оно живет в мире моды. Но сегодня семья Нины Риччи уже не имеет к нему отношения.   

Ваш В. Д.   

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Нередко случается, что талантливому главе семейства, построившему свое прибыльное дело, некому его передать. В лучшем случае наследники выбирают другую дорогу. А...
 
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Слуцк Город
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