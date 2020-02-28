Кореличский район — флагман Гродненщины в аграрном секторе. На заседании Кореличского райисполкома обсудили итоги социально-экономического развития района в 2019 году

Источник материала: Полымя





Участие в заседании приняли помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук.

В 2019 году в Кореличском районе выполнен ряд ключевых показателей эффективности работы. В частности по экспорту услуг, производству валовой продукции сельского хозяйства, вводу жилья, росту среднемесячной заработной платы, снижению затрат на производство и реализацию продукции. Однако такие показатели, как экспорт товаров, прямые иностранные инвестиции, количество новых рабочих мест, производство промышленной продукции, розничный товарооборот организаций торговли и объем строительно-монтажных работ выполнить не удалось.

Как рассказал заместитель председателя Кореличского райисполкома Игорь Лазаревич, при доведенном показателе по темпам роста экспорта товаров на 2019 год 106,8% фактическое выполнение составило 85,4% к уровню 2018 года. На экспорт поставлено товаров на сумму 3543,7 тысяч долларов США.





Невыполнение обусловлено запретом на ввоз мяса КРС в Российскую Федерацию основным нашим экспортером ООО «Викос». В течение года предприятие вынуждено было искать и осваивать новые рынки в Казахстане и Узбекистане.

Также у ОАО «Кореличи-Лен» не имелось льноволокна для поставок на экспорт в Китай из-за неурожая в 2018 году.

Импорт товаров вырос на 27,9% или на 1295,3 тыс. долл. США, и составил 5939,2. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное в сумме 2395,5 тыс. долл. США при отрицательном в прошлогоднем периоде – 492,6 тыс. долл. США.

Товары экспортировались в десять стран. В страны СНГ поставлено товаров на 2941,8 тыс. долл. США, или 83% от общей суммы экспорта, в том числе в Российскую Федерацию на 251,3 тыс. долл. США (2779,4 тыс. долларов в 2018г.) или 7,1% от общей суммы экспорта (67% в 2018г.), в Казахстан на 2492,0 тыс. долл. США или 70,3% (12,6% в 2018г.), Украину на 191,9 тыс. долл. США или 5,4%. В Китай экспортировано товаров на 139,7 тыс. долл. США или 3,9% от общей суммы экспорта. Впервые во Вьетнам поставлено товаров на 298,9 тыс. долл. США и в Нидерланды на 135,0 тыс. долл. США. Небольшие партии товаров поставлены в Литву на 1,3, Сербию на 12,5, Польшу на 14,5, Армению на 6,6 тыс. долл. США.

На экспорт товары поставляли: ОАО «Кореличи-Лён» (короткое волокно) – на 553,6 тыс. долл. США, (68,1% к 2018 году), ООО «Викос» (мясо и колбасные изделия) — на 2413,9 тыс. долл. США, (82,4% к 2018 году), ООО «НПП Ника» (картофель семенной) — на 319,4 тыс. долл. США, (86% к 2018 году).

Экспорт товаров в Европейский союз составил 150,8 тыс. долл. США при задании 70 тыс. долл. США или 215,4%.

Экспорт товаров в 2020 году планируется на уровне 103,4%.

Объем экспорта услуг за 2019 год составил 268,5 тыс. долларов США или 126,1% к аналогичному уровню при прогнозе на 2018 год 104,8%. По данным организациям сложилось положительное сальдо в сумме 259,2 тыс. долларов США и выросло на 47,6 тыс. долларов США.

Увеличение объема экспорта услуг связано с ростом оказанных ООО «Викос» прочих деловых услуг на 33,3 тыс. долларов США, объемов экспорта туристических услуг (+34,6 тыс. долларов США или 57,2%).

В экономику района в 2019 году вложено прямых иностранных инвестиций в сумме 29,1 тыс. долл. США при прогнозе на 2019 год не менее 330 тыс. долл. США.

Ввиду переноса ООО «Энвиенто» выполнения работ по строительству ветроустановки на 2020 год как основная масса запланированных иностранных инвестиций в экономику района в 2019 году не поступила.

Основу поступлений составили реинвестиции украинского капитала в производство пищевых добавок (СООО «Кейджен») 27,8 тыс. долларов США.

На 2020 год запланировано поступление прямых иностранных инвестиций 50 тыс. долларов США. ООО «Энвиенто» планирует проведение работ по монтажу ветроэнергетической установки, ожидаются вложение инвестиций и СООО «Кейджен» на уровне 20-25 тыс. долларов США.





Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Кореличского райисполкома Анатолий Коршун сообщил, что по итогам работы за январь-декабрь 2019 года темп роста валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 107,5%, при задании на 103,1%, хозяйствами района произведено продукции на сумму 160,0 млн. руб., в том числе продукции животноводства на сумму 91,7 млн. руб. (удельный вес – 57,3%) и продукции растениеводства на сумму 68,3 млн. руб. (удельный вес – 42,7%).

Помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович подчеркнул:

— Кореличский район является флагманом в Гродненской области по развитию аграрного сектора. Поэтому здесь постоянно должен наблюдаться рост производства. Учитывая высокий балл пашни кореличских земель, нужно экспериментировать, искать новые подходы в работе. Пристальное внимание нужно уделить внесению органических удобрений, севообороту, вводить новые сорта люцерны и кукурузы. Например, сегодня многие передовые сельхозпредприятия начали сеять сою. Основным рынком сбыта сои для отечественных аграриев может стать Китай, спрос по которой составляет около 90 млн тонн в год.

Также Иван Лавринович отметил, что в районе есть точки роста и по производству молока. Среди районов Гродненской области Кореличский район находится на пятом месте по валовому производству молока и на четвертом месте по среднему удою на одну корову. Удельный вес Кореличского района в производстве молока по Гродненской области составляет 6,5%, а средний удой на одну корову в Кореличском районе выше средне областного показателя на 485 килограмм или на 8,5%. При этом если в СПК «Свитязянка-2003» от одной буренки получают больше 9 тысяч кг молока, то в КУСП «Черняховский-Агро» — чуть более 3,5 тысяч кило.

— Село — это локомотив, уверенно идущий по рельсам, которым нужно умело управлять, — резюмировал Иван Лавринович.

После завершения работы исполкома помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович и председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев совершили рабочую поездку на ОАО «Кореличи-Лён», где ознакомились с работой предприятия.





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Инна ЛЕЙКО

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