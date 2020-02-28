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Президент Беларуси: «В гаражах делают колбасу в России, а качественный продукт наш не пускают»

28.02.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в VIII съезде Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Президент Беларуси: «В гаражах делают колбасу в России, а качественный продукт наш не пускают»

В цепочке «товар – продажа – зарплата» не должно быть слабых звеньев.

Но иногда сбои не по вине производителей. Это что касается проблем поставок в Россию белорусских продуктов.   

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Президент Беларуси: «В гаражах делают колбасу в России, а качественный продукт наш не пускают»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Наш старший брат капризничать начал. Наверное, перца пересыпали в эту колбасу. Но мы-то знаем, почему, порой, нас не пускают.  

Президент Беларуси: «В гаражах делают колбасу в России, а качественный продукт наш не пускают»

У Анфимова спросите, он там ездил на родину к себе, как русский человек, разбирался. В гаражах делают колбасу в России, а качественный продукт наш не пускают. Почему? Конкурировать не могут. Евросоюз не отравился, нормально расширяем. Китайцы просят больше поставлять нашей продукции. Здесь – непонятная возня.   

Тем не менее мы же понимаем, что продукты питания белорусские – самые лучшие в мире. Качество их хорошее.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Леонид Анфимов

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял участие в VIII съезде Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     В цепочке «товар –...
 
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