Секс против коронавируса: порносайт открыл доступ в зонах риска заражения

НВ . Сайт xHamster призывает своих пользователей не выходить из дома в зараженных коронавирусом регионах и гарантирует жителям этих районов бесплатный премиум-доступ до конца марта, пишет





Доступ к бесплатному порно достался жителям Ломбардии, Венето, Тегерана, Канарских островов, Тэгу в Южной Корее и Уханя в Китае.





«Если вы находитесь в зоне риска COVID-19 (коронавирус), пожалуйста, оставайтесь дома. Мы предлагаем бесплатный доступ к xHamster Premium для соответствующих регионов», – говорится в сообщении на сайте.





«Самый простой способ избежать распространения вируса – это избежать прямого контакта с другими людьми, и здесь порно может помочь», – заявил вице-президент xHamster Алекс Хоукинс.



