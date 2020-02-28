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Секс против коронавируса: порносайт открыл доступ в зонах риска заражения

28.02.2020 21:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Людей призвали оставаться дома и смотреть порно.

Сайт xHamster призывает своих пользователей не выходить из дома в зараженных коронавирусом регионах и гарантирует жителям этих районов бесплатный премиум-доступ до конца марта, пишет  НВ

Доступ к бесплатному порно достался жителям Ломбардии, Венето, Тегерана, Канарских островов, Тэгу в Южной Корее и Уханя в Китае. 

«Если вы находитесь в зоне риска COVID-19 (коронавирус), пожалуйста, оставайтесь дома. Мы предлагаем бесплатный доступ к xHamster Premium для соответствующих регионов», – говорится в сообщении на сайте. 

«Самый простой способ избежать распространения вируса – это избежать прямого контакта с другими людьми, и здесь порно может помочь», – заявил вице-президент xHamster Алекс Хоукинс.
 
 
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