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Профсоюзы теперь будут и в частных организациях. Александр Лукашенко потребовал подготовить указ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Красной нитью в разговоре на съезде ФПБ прошла мысль о равенстве на всех уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Социальная справедливость – это то, ради чего и существует профсоюз. Те, кто работает на государственных предприятиях, под защитой. А вот у сотрудников частников не всегда есть возможность отстаивать свои права.
В свое время Александр Лукашенко работал руководителем профсоюзной ячейки, поэтому и опыта представлять интересы рабочих главе государства не занимать. Негосударственный сектор должен работать по общим правилам – требование Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, самые демократичные страны (тут есть представители из России, гости у нас) нас не осудят. За что нас осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека. Частники как ставят вопрос: поставьте нас в равные условия с государственными предприятиями. Вот мы их и поставим.
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Новости Беларуси. Красной нитью в разговоре на съезде ФПБ прошла мысль о равенстве на всех уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социальная...
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