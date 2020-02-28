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Профсоюзы теперь будут и в частных организациях. Александр Лукашенко потребовал подготовить указ

28.02.2020 21:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Красной нитью в разговоре на съезде ФПБ прошла мысль о равенстве на всех уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Профсоюзы теперь будут и в частных организациях. Александр Лукашенко потребовал подготовить указ

Социальная справедливость – это то, ради чего и существует профсоюз. Те, кто работает на государственных предприятиях, под защитой. А вот у сотрудников частников не всегда есть возможность отстаивать свои права.   

Александр Лукашенко: «Мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения»

В свое время Александр Лукашенко работал руководителем профсоюзной ячейки, поэтому и опыта представлять интересы рабочих главе государства не занимать. Негосударственный сектор должен работать по общим правилам – требование Президента.   

Профсоюзы теперь будут и в частных организациях. Александр Лукашенко потребовал подготовить указ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Подготовьте, если не понимают, мой указ о создании в частных предприятиях первичных профсоюзных организаций. Это не спонтанное решение. Мне надоело слушать от него (Михаил Орда – прим. ред.), когда приходят на доклад, каждый раз (ему уже тоже стыдно об этом говорить). Говорит: «Мы создали в частных предприятиях два десятка», – «А остальные?», –  «Ну, не хотят». Вот надо заставить их. Это же нормально.   

Профсоюзы теперь будут и в частных организациях. Александр Лукашенко потребовал подготовить указ

Я думаю, самые демократичные страны (тут есть представители из России, гости у нас) нас не осудят. За что нас осуждать? Мы же демократично хотим защитить права человека. Частники как ставят вопрос: поставьте нас в равные условия с государственными предприятиями. Вот мы их и поставим.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юлия Бешанова, Михаил Орда

 
 
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Новости Беларуси. Красной нитью в разговоре на съезде ФПБ прошла мысль о равенстве на всех уровнях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Социальная...
 
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