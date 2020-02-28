Федута: Пенсионная реформа продолжится без Щеткиной. Но в том же духе

Кто, спрашивается, тянул его за язык с пенсионной реформой? Никто. Но он же честно сказал: будет пенсионная реформа! Не сейчас! После выборов!





"Белсат" . Стоп. А если будет, то почему не сейчас, а только после выборов? Потому что если сейчас – то могут и не выбрать? Так, что ли, получается? Пишет публицист Александр Федута в колонке на сайте





А если она все равно будет, то почему уже сейчас хотя бы не сказать – какая именно будет? Щеткиной он, что ли, боится? Так пресловутая Марианна Анкиндиновна – так сказать, наша Мария Антуанетта, подобно французской королеве не дружившая с головой – уже далеко, где не настигнет ее гнев белорусских санкюлотов. Та самая Щеткина, проведшая пенсионную реформу так, что страховой стаж многие мои ровесники до семидесяти лет рискуют не заработать. Нет ее. Правда, не гильотинировали, но куда-то надежно запрятали, обеспечив ей как раз вполне пристойную пенсию. А кто нынче у нас за Щеткину? Пусть покажется и честно скажет, что именно они там удумали еще раз провернуть с нашими пенсиями.

Нет, сейчас пусть скажет. Мы все на этом настаиваем. После выборов – не надо. После выборов будет поздно махать руками и бюллетени правильно заполнять. Вы нам до выборов скажите, что нас ждет. В подробностях. Чтобы потом не удивляться, отчего народ возмутился: ах, нам не сказали, что нас ждет!

Почему главная газета страны печатает программы кандидатов, состоящие из общих слов? Потому что потом придраться к кандидату-победителю невозможно. «Скажите-ка нам, господин победитель, какого хрена жить стало хуже?» – «А я вам и не обещал, что жить станет лучше, только – что станет веселее. Стало жить веселее?» – «Еще как!» – «Ну вот, пойдите и попрыгайте!»







Пенсионная реформа, детали которой нам так и не раскроют до самых выборов, – это та самая бомба, которая рванет уже после. Как и многое другое, вроде пресловутого Брестского аккумуляторного завода, который уж наверняка пустят в ход после выборов. Но пенсионная реформа – штука посильнее любой не подписанной «дорожной карты» по ослаблению белорусского суверенитета. Она затрагивает самую сердцевину традиционного электората власти. Тех, кто искренне верит: уйдет Лукашенко – и пенсии перестанут выплачивать всем в общем и мне в частности. Просто на съезде профсоюзов, где об этом шла речь, никто уточняющих вопросов не задавал. А задал бы – получил бы что-то вроде:

– Мы будем бороться с уравниловкой!

Ага. Какая уж тут уравниловка! Уравняйте Марью Петровну, всю жизнь ухаживавшую за коровами в пресловутом оршанском районе, с Марианной Акиндиновной, советовавшей Марье Петровне и прочим белорусам жить по средствам, живя при этом сама на министерскую зарплату. Даже если сложить их пенсии и поделить на два – получится очень неплохо, но вовсе не за счет большой пенсии чистившей коровники Марьи Петровны. Акиндиновна перетянет.

