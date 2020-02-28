Польша готова поставлять нефть в Беларусь. PERN уже ищет подрядчика

"Белсат" . «По мере наших возможностей мы заинтересованы в том, чтобы помочь Беларуси в транзите нефти, разумеется, если появится такая необходимость», – сказал Петр Наимски в Вашингтоне во время встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом, передает





Представитель польского правительства также напомнил, что во время недавнего визита в Беларусь госсекретарь США Майк Помпео предложил Беларуси поставки американской нефти.





По словам Петра Наимского, Варшава ждет соответствующих шагов со стороны официального Минска.





«Если белорусы приобретут нефть и ее надо будет доставить на их НПЗ, то мы готовы предоставить свою транзитную инфраструктуру – сначала в тестовом режиме, а позже для поставок в промышленных объемах», – подчеркнул уполномоченный польского правительства.





Стоит отметить, что 27 февраля на сайте польской компании PERN появилось сообщение о планах транспортировки сырой нефти в восточном направлении. Ранее сообщалось, что реверсные поставки из Польши в Беларусь возможны с технической точки зрения.





«PERN решила, что восточная часть трубопровода «Дружба» должна иметь возможность перекачивать сырую нефть из Полоцка в Адамово. Сейчас транспортировка идет только в обратном направлении. Цель в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и повысить энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта», – говорится в сообщении.





С 1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти для НПЗ Беларуси из-за того, что Москва и Минск не заключили новых контрактов. Сейчас Минск ищет альтернативных поставщиков нефти.











