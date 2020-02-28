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Польша готова поставлять нефть в Беларусь. PERN уже ищет подрядчика

28.02.2020 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски заявил, что Польша заинтересована в транзите нефти в Беларусь через свою территорию, пишет польское издание Puls Biznesu.

«По мере наших возможностей мы заинтересованы в том, чтобы помочь Беларуси в транзите нефти, разумеется, если появится такая необходимость», – сказал Петр Наимски в Вашингтоне во время встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом, передает "Белсат".

Представитель польского правительства также напомнил, что во время недавнего визита в Беларусь госсекретарь США Майк Помпео предложил Беларуси поставки американской нефти.

По словам Петра Наимского, Варшава ждет соответствующих шагов со стороны официального Минска.

«Если белорусы приобретут нефть и ее надо будет доставить на их НПЗ, то мы готовы предоставить свою транзитную инфраструктуру – сначала в тестовом режиме, а позже для поставок в промышленных объемах», – подчеркнул уполномоченный польского правительства.

Стоит отметить, что 27 февраля на сайте польской компании PERN появилось сообщение о планах транспортировки сырой нефти в восточном направлении. Ранее сообщалось, что реверсные поставки из Польши в Беларусь возможны с технической точки зрения.

«PERN решила, что восточная часть трубопровода «Дружба» должна иметь возможность перекачивать сырую нефть из Полоцка в Адамово. Сейчас транспортировка идет только в обратном направлении. Цель в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и повысить энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта», – говорится в сообщении.

С 1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти для НПЗ Беларуси из-за того, что Москва и Минск не заключили новых контрактов. Сейчас Минск ищет альтернативных поставщиков нефти.
 
Теги: Минск
 
 
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Уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски заявил, что Польша заинтересована в транзите нефти в...
 
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