Источник материала: Новости Волковыска

27 февраля заместитель Министра энергетики Сергей Реентович посетил с рабочим визитом Волковыск.

Заместитель Министра энергетики в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» посетил волковысский колледж, а также провел прием граждан в филиале «Волковысские электрические сети».

Во время личного приема в адрес Сергея Реентовича поступило обращение от владельцев гаражей по улице Новые Борки в Волковыске по вопросу электроснабжения, а также жителей деревни Родники по вопросу использования электрической энергии для нужд отопления и подогрева воды. Вопросы граждан будут рассмотрены в установленном порядке с участием представителей райисполкома, жилищно-коммунального хозяйства и других заинтересованных.