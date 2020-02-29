«Абсолютно свободная женщина». Зачем Лукашенко «принуждение к интеграции»?

Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Мясниковичем - председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии. Лукашенко напомнил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным Беларусь готова к реальной интеграции в рамках Союзного государства с Россией, но без понуждения. Об этом заявил президентна встрече с- председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии. Лукашенко напомнил, что еще вместе с первым президентом России Минск инициировала реальную интеграцию с сохранением суверенитета и независимости. «Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня», - приводит ТАСС слова Лукашенко.





Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил в эфире НСН, что цель подобных высказываний Лукашенко – сохранение нынешнего подвешенного состояния Союза, которое устраивает белорусского лидера.





«Союзное государство есть, но недостроенное, поэтому нет обязательств. А в двустороннем формате тоже нет договоров, потому что у нас, вроде, Союзное государство. Прошёл очередной раунд, Лукашенко пытались заставить выйти на подписание 31 дорожной карты в рамках Союза, но не получилось, отложили в сторону этот пакет. Теперь Лукашенко дальше занимается демагогией: «я готов на союз, но на такой, в котором мы должны быть абсолютно независимы и непонукаемы».









Как, если в семье одна из сторон говорит: «ты деньги-то мне выдавай на еду, украшение, но я буду свободна в своём поведении, я абсолютно независимая, свободная женщина». Или, например, «я свободный мужчина, могу гулять с кем хочу, но свои супружеские обязанности, тем не менее, ты должна выполнять». Вот это, наверное, лучше всего характеризует поведение Лукашенко», - отметил собеседник НСН.





Александр Лукашенко также высказался в свете последних событий в белорусско-российских отношениях. Он считает, что Россия в роли ведущей страны должна генерировать идеи и воплощать их в жизнь.





Кроме того, президент выразил удивление по поводу трактовки российскими министрами его договоренностей с Владимиром Путиным по поставкам нефти и компенсации потерь белорусской стороне от налогового маневра в нефтяной сфере России.





Как отметил Лукашенко, если посмотреть запись разговора, то там чётко присутствует договоренность о компенсации разницы: если, например, Беларусь $1 млрд от пошлины получала в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует. Однако, по словам Лукашенко, на практике этого нет. Он также не согласен с ценообразованием на российский газ.





Александр Лукашенко сообщил, что подписание стратегии интеграции до 2025 года планируется в мае текущего года в столице Беларуси. По его словам, сохраняющиеся барьеры, изъятия и ограничения в Евразийском экономическом союзе подрывают работу этого объединения. Их же, по слова Лукашенко, давно надо было снять.





Он подчеркнул, что должны быть реализованы хотя бы классические единые принципы, поскольку ЕАЭС строится для того, чтобы создать равные условия для компаний, предприятий и людей. Однако, по словам Лукашенко, объединение все больше отходит от равных условий, «начинаются непонятные требования и принуждения, монополизм».



